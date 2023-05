Cijeli vinski svijet ovog je vikenda fokusiran na Poreč i Hrvatsku. Na tisuće uzoraka vina iz više od 50 zemalja ocjenjuju se na jednom od najznačajnijih vinskih natjecanja na svijetu. Natjecanje je posjetila reporterka Dnevnika Nove TV Lina Dollar.

7504 – toliko će se vina kušati i ocijeniti u Poreču na vinskom spektaklu. 350 ocjenjivača iz cijelog svijeta traži najbolje među najboljima.

"Boce su pokrivene, tako da se prepoznaju proizvođači, i nemaju nikakvu informaciju o regiji, vrsti, zemlji ili bilo što drugo“, rekla je Valentina Phillips iz organizacijskog tima.

Ovom natjecanju vinski svijet zalijepio je etikete – najprestižniji i najrigorozniji. Svako vino kuša pet do šest pomno odabranih stručnjaka.

"Kad petero ljudi, pet različitih nacionalnosti, različitog profila kaže da je neko vino dobro, možemo biti sigurni da je dobro“, objasnio je izvršni direktor Coucours Mondial de Bruxellesa Quentin Havaux.

"Boja, aroma i okus, tri su komponente koje se moraju savršeno spakirati u jednu čašu vina", pojašnjava australski stručnjak Dave Mavor: "Mora imati lijepu jasnu boju, dobru svježu aromu i balans. To je ključ cijele te palete. To je ono što tražimo.“

Pažljivo i studiozno – jer razlike od vina do vina su minimalne. Ocjenjivačica vina iz Brazila Luma Monteiro kazala je da je poprilično kompleksan posao provjeriti koje je kvalitetno vino, a koje odudara od standarda.

Enolog Josi Barišić rekao je da se teško dođe do 100 bodova, danas su najviše dali 91. Ali to ne znači da su vina lošije kvalitete: "91 bod je jako dobro, to je veliko zlato“

I kaže, ta vina obaraju s nogu. Ocjenjivač vina iz SAD-a Jeffrey Jensen ćevape, koje obožava, jeo bih uz istarski teran.

A iz Istre i Hrvatske, na ovom natjecanju u pokrivenim bocama, krije se 220 uzoraka vina.

"Postoji nekoliko tržišta na koji se napravio posao kvalitetan, ali to je još veliki posao hrvatskog vinarstva da se etablira u inozemstvu“, komentirao je ocjenjivač vina Saša Špiranec.

A što je bolje od dvorane pune stručnjaka? "Jako je važno da razgovaraju s našim vinarima kako oni stvaraju naša vina, koje su prednosti i na taj način da im daju što bolji dojam“, odgovara predsjednik Udruge Vinarstva i vinar Luka Rossi. Sve kako bi našom kapljicom nazdravljali diljem svijeta.

