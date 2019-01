Istarska policija je u subotu prijepodne na području Huma na Buzeštini, uhitila 26-godišnjeg slovenskog državljanina, koji se dovodi u vezu s krijumčarenjem migranata s Kosova i napada na policajca na istarskom ipsilonu, izvijestila Policijska uprava istarska.

Na Istarskom ipsilonu policajac je čak i pucao iz vatrenog oružja. Bila je to prava filmska potjera na Istarskom ipsilonu. Nakon što ga je policija pokušala zaustaviti, Slovenac, koji je krijumčario migrante, daje se u bijeg. Nailazi na kolonu, a kada ga je policajac pokušao uhititi, automobilom kreće na njega.

Policajac mu je pucao u gume, nakon čega ovaj vozi još kilometar, izlazi iz vozila, i bježi. U subotu je uhićen, kao i migranti s Kosova koje je prevozio. Suzana Sokač iz Istarske policije potvrdila je kako je policajac upotrijebio vatreno oružje.

"Policijski službenik primijenio je vatreno oružje, kako bi otklonio izravnu opasnost za vlastiti život. Kao i u svakom slučaju i u ovom slučaju se utvrđuje zakonitost uporabe sredstava prisile, a taj je postupak još uvijek u tijeku."

Vatreno oružje policijski službenik smije koristiti u nužnoj obrani, krajnjoj nuždi, u slučaju bijega, te ako na drugi način ne može uhititi osobu, za koju se može izreći kazna zatvora od najmanje 10 godina. Dakle, u tako kratkom vremenu, službenik mora procijeniti o kakvom se kaznenom djelu radi.

Kriminalist Željko Cvrtila objašnjava u kojim slučajevima policajac može primjeniti vatreno oružje. "To je često u situacijama kada su zaista sekunde u igri i kada je policajcu nemoguće odlučiti se da li se radi o tom kaznenom djelu, da li se radi o nužnoj obrani, krajnjoj nuždi ili bijegu počinitelja. Sve to bi policajcu trebalo proći kroz glavu u sekundi, a to je vrlo teško", napominje.

Kako doznajemo, riječ je o iskusnom policajcu, koji je u službi već 30 godina. Ipak, korištenje oružja građani ne podržavaju. Milan iz Pule ističe: "On je pucao jer je ovaj bježao, ali ovaj nije njega napao, nije pucao, pa ne znam zašto ga je policajac uopće napao".

Kolindo iz Pule kaže: "To je ružno, ali na žalost toga sve više ima". Bez uporabe vatrenog oružja zaustavili su krijumčara riječki policajci. Nakon potjere, automobilom se zaletio u zaštitnu ogradu te je uhićen.

Krijumčarenje ljudima sve je češće, a u prošloj godini policija je uhitila više od 600 krijumčara. Prije mjesec dana policija je uhitila krijumčara koji je migrante ukrcao na području Like, uključio se na autocestu, nakon čega su ga sustigle policijske kobre. Od uočavanja vozila do uhićenja krijumčara policiji je trebalo 15 minuta.

