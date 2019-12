U tunelu Sveti Rok došlo je do požara.

Kako javlja naš čitatelj, došlo je do požara u tunelu Sveti Rok. Vatrogasci su na terenu, a više informacija trebalo bi biti poznato uskoro.

Zbog izvanredne situacije promet je bio prekinut na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u oba smjera.

Navodno je došlo do požara automobila, a on je zatim prevezen do odmorišta.