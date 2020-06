Uzgoj voća i povrća na balkonu je itekako moguć. Urbani vrtovi posebice u doba korone postali su pravi hit. Evo kakve smo sve pronašli kada smo ih obišli.

Poljoprivreda nikada nije izgledala poželjnije. Dva mjeseca paralize društva građane su natjerali da sami sade svoju hranu. Zagrepčanka Iris Išasegi kaže da još uvijek o uzgoju vrta uči. „Moj balkon je na južnoj strani, onda neke biljke, općenito nešto što više voli tamu odnosno sjenu, ne uspijeva tu, pa mi je uvenulo, bilo je tu svakakvih promašaja“, dodaje.

No, to su muke koje je Iris ostavila u prošlosti. Njezina sadašnjost sada je šarolik balkonski vrt s više od deset kultura. Najnovija prinova su joj jagode koje tek očekuje da se razviju. Također ima i malinu koja je procvjetala, ali i šparoge.

„Peršin recimo, to mi je glavna namirnica zato što volim da mi bude svježe i kad spremam nešto, onda volim da mi onako svježe zamiriše i da odem u vrt i da si to uberem“, zaključila je Iris.

Jedni vrtlare, drugi razvijaju izume

Ovakvu sadašnjost živi sve veći broj građana urbanih sredina. No studenti su zato po pitanju vrtlarstva otplovili u budućnost. Marko Ratković iz Urban Oasisa tako je sa svojim kolegama još prije godinu dana osmislio vrt koji se sam održava.

Kaže da je vrt idealan za sve bake i mame koje preko ljeta žele ići na more, a ne žele moliti susjede da im zalijevaju i čuvaju vrtove. „Funkcionira na aeroponski način tako da se navodnjavaju biljne vrste koje vise u zraku, nutrijenti zajedno s kapljicama vode dolaze do korijenja i tako biljka optimalno raste i u optimalnim uvjetima“, objašnjava.

Za neke je to vrlo važno, jer žele sačuvati svoje vrtove. A Ratković dodaje da je njihov izum za to odličan te dodaje još jednu prednost, a to je da u takvim vrtovima sve raste i do dva puta brže. „Takva biljka uzgojena u ovakvom uređaju jer se osim navodnjavanja regulira i svjetlina, dakle postiže se učinak fotosinteze, vlaga, temperatura i tako dalje“, govori.

Neki bi ipak tradicionalne vrtove

Ipak, ima i onih koji se ne boje motike i koji bi ipak voljeli zaprljati ruke. Vrtlarica Andreja Čoh zato ima savjete za vrtlare. „Svakome tko započinje vrt, preporučila bih da nabavi kvalitetnu zemlju iz vrtnih centra, da nabavi teglu s rupom na dnu radi drenaže i da nabavi kvalitetne presadnice i to je to, nek avantura počne“.

Bez obzira na pogreške iz prošlosti, život u sadašnjosti ili ideje za budućnost, ova je zanemarena društvena grana definitivno nešto što budi nadu u održivo sutra. Poljoprivreda.

„To je najbolja stvar ikad što mogu doći u svoj vrt i to ubrati, ne moram ići u trgovinu i znam otprilike što jedem. I svježe mi je“, poručila je Iris.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr