Potvrđen slučaj zarazne bolesti stoke na istoku Hrvatske

Potvrđen je slučaj afričke svinjske kuge na objektu s držanim svinjama u Osječko-baranjskoj županiji, priopćilo je u utorak Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

U ministarstvo je stigao pozitivan nalaz Hrvatskog veterinarskog instituta kojim je utvrđen virus afričke svinjske kuge na manjem objektu s držanim svinjama u naselju Ivanovo na području općine Viljevo u Osječko-baranjskoj županiji.

Odmah nakon potvrde bolesti nadležne veterinarske službe započele su provedbu svih propisanih mjera suzbijanja i kontrole bolesti, koje uključuju obvezno usmrćivanje svih prijemljivih životinja na objektu, a ima ih 62, te njihovo neškodljivo uklanjanje.

U tijeku je provedba epidemiološkog istraživanja koje provodi veterinarska inspekcija Državnog inspektorata Republike Hrvatske radi utvrđivanja izvora zaraze i mogućih epidemioloških kontakata.

Objekt na kojem je potvrđena afrička svinjska kuga već se nalazi u zoni ograničenja III koja je prethodno određena zbog izbijanja afričke svinjske kuge.

Ministarstvo će dodatno odrediti zonu zaštite i zonu nadziranja unutar zone III u kojima će se provoditi dodatne mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti, kaže se u priopćenju.

Najavljuje se da će se u petak, 12. lipnja u Osijeku održati radni sastanak nadležnih službi na kojem će se utvrditi daljnje mjere odgovora na pojavu bolesti.

Ministarstvo poziva sve uzgajivače svinja na dosljedno poštivanje biosigurnosnih mjera, suradnju s nadležnim službama i žurno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru.