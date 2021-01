Saborska zastupnica SDP-a Barbara Antolić Vupora otkrila je da je prije 35 godina bila žrtva seksualnog zlostavljanja.

SDP je danas održao konferenciju za medije na temu zaštite žena žrtava nasilja. Šokiralo je svjedočanstvo SDP-ove saborske zastupnice Barbare Antolić Vupore, koja je otkrila svoje mučno iskustvo.

''Ja sam žena koja broji 52 godine. Kao studenticu Pravnog fakulteta u Mariboru, na putu do bolnice u vozilu Hitne pomoći pokušao me silovati vozač te iste pomoći. Nisam o tome govorila javno i nisam prijavila slučaj'', ispričala je. Za N1 je nakon konferencije ispričala kako je bila u polusvjesnom stanju, no uspjela se obraniti od napadača.

Pozvala je sve žene koje su doživjele neki oblik zlostavljanja da to i prijave.

''Nisam ni po čemu izuzetak i ne mogu predstavljati sve, ali ako se barem 10 posto više žrtava pojavi pred sudovima, sudska će praksa biti drugačija'', zaključila je Antolić Vupora.