Potresni inženjer otkrio: "Ovi su dijelovi Zagreba najugroženiji od potresa"

Josip Atalić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo naglasio je kako je puno prije potresa upozoravao na potencijalne rizike, s obzirom na to na kakvom trusnom području je Hrvatska, posebno Zagreb, ali i Dubrovnik, Split.

No, poručio da su ljudi štošta naučili kroz ove četiri godine.

"Ljudi su na potrese i rizike gledali kao neko strano tijelo, nešto daleko. Sad su ljudi svjesniji i sami se žele osigurati, što je dobro za sve nas", rekao je za N1.

Naglasio je da su prije potresa malo pozornosti posvećivali riziku od potresa, ali otkako se on dogodio, ljudi gledaju i na taj detalj pri kupovini nekretnina ili renovaciji onih postojećih.

No, Zagreb i dalje ima posebno rizične dijelove.

"To su točkaste, specifične lokacije, kao katedrala. I to su stare zgrade na Gornjem i Donjem gradu, gdje treba djelovati cjelovito. Vjerujem da će se podsjećanjem i laganim djelovanjem to uspjeti promijeniti", rekao je.