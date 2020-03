Potres magnitude 3,7 po Richteru zatresao je Zadar rano jutros.

Prema podacima EMSC-a, do potresa je došlo rano jutros u 3:37. Potres magnitude 3,7 po Richteru zatresao je Zadar i okolicu. Epicentar potresa bio je 11 kilometara sjeveroistočno od Zadra, na dubini od 2 kilometra.

"Prvo zvuk poput eksplozije i sekund-dva treskanja", "Zadar, 4. kat, zvuk i zatresli se zidovi. Maksimalno 5 sekundi", "Kratki tutanj pa udar", "Probudilo me iz sna. Zatresli se prozori. Zvuk kao grmljavina", "Dva glasna udarca, prozori su mi se tresli", neka su od iskustava Zadrana.

