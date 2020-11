Da šteta nakon današnjeg potresa na području NP Paklenice nema potvrdili vatrogasci, HGSS i centar 112. Srećom, epicentar je bio u nenaseljenom području.

Ana Đaković iz Starigrada Paklenice u šoku prepričava dojmove.

„Najedanput, trese mene, trese krevet. Evo vidite hvala Bogu, ja nisam primijetila veće štete. U krevetu sam i gledam televiziju, kad puče, puče nešto, ajme meni di puče, šta puče. Dalje opet dalje puca, trese, a ja brzo skoči se, samo pritisla televiziju, skočim se izletim van, ljudi već svi po ulici istrčali“, priča u dahu.

Dok pokazuje pukotine isto govori i njezina susjeda. „Užas, užas, to je treslo, to se rondalo, to je užas. Ja sam mislila ne more kamen na kamen ostati“, priča Danica Milovac.

Srećom potres nije dugo trajao. „Možda 10 sekundi, to je tako brzo išlo“, dodaje Danica i kaže, jako se prepala. „Unučad je bila na katu, one su se pripale, drhtale su“, govori.

Ana Đaković također se uplašila. „Pripala sam se jako, još se tresem, popila sam tabletu za smirenje".

Sreća u nesreći

Šteta bi, kaže seizmolog, bila daleko veća da je epicentar bio bliže naseljenom području. Kako je moguće da su ga osjetili i u Zagrebu i u Metkoviću, na Visu...

„U Zagrebu eventualno u višim zgradama ako su se zaljuljale, dosta je bio jak potres. To je 4,7 i to je jak potres. Ako ste osjetljivi, a vjerujem da Zagrepčani jesu, onda osjetite i takve potrese“, kaže seizmolog Tomislav Fiket.

Ovaj Zagrepčanin potres je osjetio spuštajući se s Velebita. „Još imamo traume od zagrebačkog potresa i nije nam bilo svejedno, gledali smo hoće li se nešto odroniti, nije se i to je to“, kaže planinar Matej Perkov.

Drugi manjeg intenziteta dogodio se sat i pol poslije, upravo u trenutku dok smo razgovarali sa seizmologom koji nam je objasnio je li razoran potres koji je prekjučer pogodio Tursku utjecao na ovaj.

„Generalno gledajući to je u istom sustavu, međutim da bi se moglo povezivati direktno vezu između tog Turskog i ovog sad, ne“, kaže Fiket.

Službe primile više od stotinu poziva građana u 10 minuta

Na teren su odmah izašle sve službe kako bi se uvjerili da štete nema. „Ono što je najvažnije što je u roku minutu i pol zvao premijer, da je premijer pitao kakva je situacija, što je“, kaže zadarski župan Božidar Longin.

„U roku od 10 min je došlo 111 poziva, ljudi su bili uplašeni, svi su opisivali svoje osjećaje, tutnjave, otvarali su se ormari, padale su slike“, kaže voditelj Službe civilne zaštite u Zadru Miroslav Andrić.

Veću štetu nitko nije prijavio. Načelnik općine u trenutku potresa bio je u samom epicentru. „Bilo je prilično bučno i neugodno“, kaže načelnik općine Stari Grad Paklenica Krste Ramić.

Stanovnici zadarskog područja sretni su jer nije dugo treslo. „Krevet se zaljuljao u vikendici, pucanj se čuo jaki i iza toga se smirilo. Kratko je trajalo, to je sreća. Prvo što sam pogledao da li ima pukotina na zidovima, nije ih bilo prema tome dobro smo prošli“, kaže Milan Magaš. Nadaju se da će tako i ostati.

Tsunami u Jadranu?

Jeli razoran potres u Egejskom moru povezan s ovim koji je dana zatresao Zadarsko zaleđe, i može li se u Jadranu dogoditi tsunami doznala je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

„Seizmolozi kažu da tu možemo pričati o meteotsunamiju, da nema takvog potresa koji bi uzdignuo morsko dno, a koji izazvao tsunami u Jadranskom moru. Ako bi se to i dogodilo kod Jabučke kotline, kad bi se ta litica urušila, onda bi došlo do tsunamija i u Jadranu, ali to su sve špekulacije. U Zadarskoj županiji šale se da je potres donio i koristi - barem su sa stabla popadale masline pa ih ne moraju brati", kazala je Sanja Jurišić.

