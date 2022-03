Kao podrška i izraz solidarnosti s ukrajinskim narodom zbog agresije Rusije na tu zemlju, u Zagrebu je na glavnom gradskom trgu - Trgu bana Josipa Jelačića - uz nazočnost nekoliko stotina građanki i građana održan skup u organizaciji Hrvatskog helsinškog odbora (HHO) i Zajednice Ukrajinaca Grada Zagreba.

Na skupu u znak potpore Ukrajini koju je napala Rusija govorili su, između ostalih, i ukrajinski veleposlanik Vasilj Kirilič i bivši saborski zastupnik Borislav Graljuk, a u ime Vlade ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

Na ogradi ispred pozornice na Trgu bana Jelačića na ukrajinskoj nacionalnoj zastavi stoji poruka "I stand with Ukraine", "#stoprussianagression", a preko razglasa su puštane pjesme ukrajinskih bendova.



"Danas stojim tu pred vama da kažem nekoliko bitnih riječi. Umjetnici znanstvenici još raspravljaju o radu Edvarda Muncha, o njegovoj slici Krik. Čime je on bio izazvan? Možda ovim đavolskim činom koji se dogodio u Europi? Taj krik je protiv napada na najveću europsku nuklearnu elektranu. Taj krik je protiv agresije. To već nije rat, već genocid. Molim NATO da zaustavi ovog đavola. Ako ne zaustavimo danas, a da sutra ne bude kasno, molim Europu, svijet i NATO da zatvori nebo na Ukrajinom i tako spasi tisuće života. Nema vremena za razmišljanje i izjave. Vrijeme je za djelovanje'', poručio je u emotivnom govoru i kroz suze ukrajinski veleposlanik Kirilič te je zahvalio Hrvatskoj, Vladi i premijeru Andreju Plenkoviću.



Brojni građani i građanke koji su došli izraziti potporu toj napadnutoj zemlji došli su na Trg ogrnuti ili noseći ukrajinske te hrvatske nacionalne zastave.

Neki od njih nosili su transparente ispisane na hrvatskom, ukrajinskom te engleskom jeziku, na kojima je, između ostalog, pisalo "Slava herojima Ukrajine" i "Slava Ukrajini", "Pomognimo Ukrajini", "Help Ukraine to save Europe, estabilsh no fly zone!", "Stop the war in Ukraine!", "Pray for Ukraine", "Stop Putin, stop war", "Stop the war, save Europe", "Ukrajina je srce Europe".

Okupljenima je dijeljen i letak ispisan na hrvatskome i engleskom jeziku na kojem piše - Želimo slobodu! Pomozite nam u ostvarenju sna o našoj slobodi. Rusija upravo zvjerski bombardira naše gradove. Putin poriče i osporava postojanje ukrajinske nacije, mi samo želimo slobodi i živjeti kao slobodni ljudi. Molimo vas podržite Ukrajinu i naš narod.



Najavljujući skup u Zagrebu, predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora (HHO) Ivan Zvonimir Čičak u srijedu je pozvao i čelnike drugih gradova i županija da se pridruže potpori Ukrajini sa svojim skupovima te će se oni održati u nekoliko gradova - Splitu, Vukovaru, Rijeci i Puli.



