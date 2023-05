Pravosudnim policajcima voda je došla grla, prijete štrajkom zbog preopterećenosti i potplaćenosti. Dnevnik Nove TV proveo je jedan dan sa Željkom, koji je pravosudni policajac. Reporterki Josipi Krajinović ispričao je što je sve doživio tijekom svog radnog vijeka.

Pravosudnim policajcima voda je došla grla, prijete štrajkom zbog preopterećenosti i potplaćenosti.

Dnevnik Nove TV provjerio je kako izgleda jedan dan u životu pravosudnog policajca koji radi u Remetincu, ali dogovoreni termin snimanja pomaknuo je jer je morao ostati raditi prekovremeno.

Željko Rajić sindikalni je povjerenik SPPH-a zatvora u Remetincu. Pravosudni je policajac od svoje 18. godine.

"Uđete unutra i zaboravite na vanjski svijet jer mobitel ne možete imati, nemate komunikaciju sa svijetom, imate interni telefon i to je to", kaže Željko. U 27 godina nagledao se svega. "Samoubojstva, vješanja, rezanje, izreže se cijeli, krvi do koljena... Nema tko nego vi, vi i medicinska sestra dok ne dođe do bolnice", prepričava što je sve vidio.

Sad osigurava posjete zatvorenicima, njihova sprovođenja na sud. Najčešće je sam u pratnji jer nema dovoljno pravosudnih policajaca.

"Ja i zatvorenik idemo na sud. Da se meni nešto dogodi, on me mora spasiti, nema me tko drugi spasiti." Rade posao za trojicu, kaže, a početna plaća pravosudnog policajca ne doseže ni 5 tisuća kuna. "Nekad vam je tu bilo po 500 ljudi za 10 radnih mjesta, sad se za 5 radnih mjesta jave tri kandidata."

Incidenti se događaju svaki dan. "Od fizičkih sukoba do napada na pravosudne policajce, samoozljeđivanja, gutanja stranih predmeta..." Opisuje to kao najstresniji posao na svijetu.

"Koliko je opasna situacija što vam ti zatvorenici vide lice, znaju kako izgledate? Ha, to vam ne mogu opisati, oni sve znaju o nama, kako se zovemo, gdje živimo, koji auto vozimo, 90 posto slučajeva da sve znaju o nama", prepričava. I prijetnje u zatvoru su svakodnevne, kaže.



"Kad dođem kući, ne razgovaram s obitelji o poslu. Rekao sam im da me uopće ništa ne pitaju, ne želim njih opterećivati time, a vjerojatno to ostaje unutra u meni i onda šta god da se dogodilo, to negdje potiskujem. Za sve bolesti i bolovanja po meni 90 posto je kriv ovaj posao", uvjeren je. Žali se i na nedostatak i zastarjelost opreme.

"Sve svaljuju na nas, nikad nitko u Ministarstvu nije odgovoran ni za što. Evo, ja tu kao povjerenik predlažem već pet godina da se napravi zid oko zatvora. Vidite li zid? Nema ga, nema novca. Predlažem da stave mrežu na šetalištu da nema bjegova, ali nema ni dandanas mreže na šetalištu", napominje. Zato se nakon toliko godina staža osjeća frustrirano i bijesno.

U petak će prosvjedovati pod prozorom ministra pravosuđa. Bez dogovora s njim od štrajka neće odustati. Radit će i u štrajku, objašnjava Željko, ali neće obavljati posao za trojicu.

