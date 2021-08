Obilježava se Međunarodni dan mladih. Na njima ostaje budućnost, no često o njoj nemaju pravo glasa. Sve teže dolaze do posla i nekretnina, a tek manji broj njih sudjeluje u političkom životu svoje zajednice.

Mladi Hrvati sve kasnije odlaze od roditelja. Umjesto ocjena i druženja, sve ranije glavna briga im je pronaći vlastiti dom.



''Mladi koji s najviše godina, 33, 34 odlaze iz roditeljskog doma, što je jedan od velikih problema s obzirom da nemaju posao, nemaju mogućnost financiranja, a i stanovi su jako skupi i stanovanje općenito'', istaknuo je za Dnevnik Nove TV Kristijan Orešković iz Mreže mladih Hrvatske.

Kristijan Orešković (Foto: DNEVNIK.hr)

Država koja bi im trebala pomoći još traži rješenje. ''Da ne idemo nužno samo na kreditiranje nego da otvorimo i jedan novi prostor, a to je najam stanova za mlade, pogotovo one koji prvi put ulaze na tržište rada, žele otići iz svojih matičnih obitelji, koji se žele osamostaliti'', kazala je Željka Josić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

No zapošljavanje je otežano, a mladi sve češće ističu - nisu dovoljno uključeni u odlučivanje o budućnosti. ''Kada nemate sluha od lokalnih čelnika, nemate ni volju uključivati se za pitanja koja su na nacionalnoj razini. Izgubite volju djelovati lokalno'', smatra Josip Jagoda, predsjednik savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske.



''Dosta je porazno čuti u mojoj 25. godini da me neko pita 'kako ti možemo pomoći, mlada si''', rekla je Lucija Topolovec, predsjednica Savjeta mladih Grada Zagreba. ''Ne, meni ne treba pomoć, meni samo treba mi ruka koja će me voditi, dati sigurnost, da mogu iskazati ono što želim i ono što trebam'', dodaje Topolovec.

A tu ruku pružio je Grad Zagreb. U četvrtak je potpisana Europska povelja o radu s mladima na lokalnoj razini.



''Mi ćemo se fokusirati u Zagrebu da uspostavimo dijalog s mladima, uključimo ih u donošenje odluka i da ne samo ih pitamo što su njihovi problemi nego i da predlažu rješenja. Ključno je da se bore za svoja prava i tako stavljaju svoje probleme na dnevni d jer politika se bavi prioritetima koji su na dnevnom redu'', rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Od problema u njihovoj četvrti - do ideja kako poboljšati postojeće stanje. Ostaje još samo - motivirati mlade da preuzmu stvar u svoje ruke.

