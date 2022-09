Idućeg ponedjeljka, 5. rujna, počinje nova školska godina što znači da će diljem Hrvatske u osnovnoškolske klupe po prvi puta sjesti oko 36.000 prvašića koji će prvi put i samostalno sudjelovati u prometu. Policija zato poziva na veću pažnju i oprez u sklopu 28. akcije "Poštujte naše znakove".

Svim prvašićima policija će u školama održati 20-minutno predavanje o ponašanju u prometu na cestama, a vozače i sve ostale sudionike u prometu pozivaju da beskompromisno poštuju sve prometne propise.

Na početku nove školske godine policija će sankcionirati i kažnjavati vozače koji ne propuštaju pješake na zebrama, nepropisno parkiraju i zaustavljaju se u zonama škola, a pojačano će se kontrolirati i brzina vožnje u blizini škola.

Djeca najčešće stradavaju u vozilima svojih roditelja

"Na razini Republike Hrvatske od 1994. godine u prometu je smrtno stradalo 57 djece, a 2021. desetero, dok ih je 2016. smrtno stradalo dvoje, a 2018. i 2020. po troje. Pomaci su pozitivni, smanjenje broja najtežih stradavanja je smanjeno, no unazad deset godina, u kojem razdoblju ih je smrtno stradalo ukupno 66, djeca više najviše ne stradavaju kao pješaci, kako je bilo prije, već kao putnici u vozilima i to najčešće u vozilima svojih roditelja ili najbližih osoba, s kojima bi trebala biti i najsigurnija.

Kao putnici u vozilima djeca se nepropisno prevoze na prednjim sjedalima, sjede na stražnjim sjedalima nevezana ili se nalaze u neadekvatnim sjedalicama koje ne zadovoljavaju najosnovnije uvjete sigurnosti.

Tijekom prvih osam mjeseci ove godine u prometu je smrtno stradalo petero djece, dok prošle godine u istom razdoblju stradalo njih šestero. Smanjen je broj teško ozlijeđene djece za 3,3%, ali povećan broj lakše ozlijeđene djece i to osam posto", objavila je policija.

Zašto su djeca ugrožena u prometu?

Više je razloga zašto su djeca ugrožena kategorija sudionika u prometu. Niža su pa su i teže uočljivija, a i njihovo vidno polje je ograničeno. Imaju smanjenu sposobnost procjene brzine kretanja vozila, a nije im razvijena ni sposobnost usmjeravanja pažnje na zbivanja u prometu. Djeca su zaigrana i često djeluju impulzivno te nemaju još u potpunosti razvijen osjećaj za procjenu opasnosti.

Zbog svega navedenog policija ima i savjete za roditelje, vozače i djecu koje možete pročitati u nastavku.

Savjeti roditeljima

djecu u vozilima prevozite isključivo na propisan način,

nikada, bez obzira koliko se žurili, a u pratnji ste djeteta, ne činite prometne prekršaje,

porazgovarajte s djecom o prometu i ukažite im na potencijalne opasnosti koje im u njemu prijete,

ukažite im na negativne, ali i pozitivne primjere ponašanja u prometu,

vježbajte sigurno prelaženje kolnika,

objasnite im svrhu pješačkog prijelaza i semaforskih uređaja, kao i razloge zbog kojih ih treba koristiti te ulogu prometnog policajca,

ako je vaše dijete prvoškolac, posebnu pozornost posvetite putu u i iz škole,

odaberite najsigurniji put (ne nužno i najkraći) i uvježbavajte s djetetom sigurno kretanje po njemu,

ukažite djetetu na sva opasna mjesta na tom putu,

ispravite dijete u situaciji kada pogriješi, ali i nagradite ako usvoji i primjeni određena prometna pravila,

vlastitim promjerom pokažite djetetu kako se treba ispravno ponašati u prometu,

ne parkirajte nepropisno u zoni škole,

neka djeca u vozilo ulaze i iz njega izlaze na nogostup, a ne na kolnik,

u situacijama kada dočekujete dijete pred školom ili kućom, ne činite to na suprotnoj strani ulice,

ako se vaše dijete kreće u prometu noću ili u uvjetima smanjene vidljivosti, pobrinite se da bude vidljivo, da na sebi ima odjeću i obuću što svjetlijih boja, odnosno kupite mu odjeću, obuću i školsku torbu s ugrađenim reflektirajućim tvarima.



Savjeti vozačima

podsjećamo da je u zonama svih osnovnih škola brzina kretanja vozila ograničena na 40 km/h,

ne parkirajte nepropisno u zonama škola,

povećajte pozornost u blizini škola,

vodite računa da djeca ne znaju ili nedovoljno znaju prometne propise,

poštujte znakove policajaca, pripadnika prometnih jedinica mladeži ili školskih prometnih jedinica,

zaustavite vozilo i djeci dajte znak rukom da mogu sigurno preko ceste.

Savjeti djeci

za kretanje koristite samo nogostup,

cestu prelazite samo preko obilježenog pješačkog prijelaza – zebre,

na mjestima gdje je semafor, preko ceste prelazite samo na znak zelenog svjetla na semaforu,

obvezno provjerite ima li nailazećih vozila i tek tada stupite na kolnik,

ako vozila neprekidno prolaze, sačekajte da se neko od njih zaustavi i vozač vam rukom pokaže da možete sigurno prijeći cestu.

Oprezno preko pruge: "Vlak je uvijek brži!"

Moraju li Vaša djeca na putu do škole prijeći preko pruge? Iz Hrvatskih željeznica upozoravaju da to može biti vrlo opasno, ako ne poštujete prometna pravila i prometnu signalizaciju.



"I slušalice u ušima mogu biti opasne. I razgovor mobitelom u blizini pruge. Zbog slušalica ne čujete što se oko vas događa. Ne čujete ni vlak koji stiže. A mobitel vam odvraća pozornost. Budite oprezni. Upozorite i prijatelje na to. I zapamtite, vlak je uvijek brži.

Mjesta na kojima se križaju željeznička pruga i cesta, bilo da je riječ o željezničko-cestovnim prijelazima bilo o pješačkim prijelazima, sigurna su za korištenje. Nažalost, zbog neopreza i kršenja prometnih pravila i prometne signalizacije i dalje se događaju nesreće u kojima teško stradavaju djeca i odrasli. Vrlo je važno da djeca u školu krenu na vrijeme kako zbog žurbe i nestrpljenja ne bi neoprezno prelazila preko pruge", javljaju iz HŽ-a te ističu:

Strogo je zabranjeno igrati se na pruzi i uz prugu, na mostovima kojima prolazi pruga kao i penjati se na vagone i stupove kontaktne mreže.

Opasno je po život kretati se uz prugu ili preko pruge sa slušalicama u ušima ili s mobitelom u ruci. Zbog slušalica ne čujete što se oko vas događa, a mobitel vam odvraća pozornost od potencijalne opasnosti.

Prije prelaska preko željezničke pruge obavezno treba stati i uz poštivanje prometnih znakova i prometne signalizacije prugu prijeći tek kada se uvjerite u to da ne prijeti opasnost. Ako je polubranik spušten, treba pričekati da se on podigne, a ako polubranika na željezničko-cestovnome prijelazu nema, treba dobro promotriti oko sebe i uvjeriti se u to da vlak ne nailazi.

Zaustavni put vlaka iznosi i do 1500 metara, zbog čega ga strojovođa, nakon što na pruzi uoči automobil ili dijete, ne stigne zaustaviti na vrijeme. Vlakovi su i sve tiši pa se njihov dolazak ne čuje dok nisu u blizini prijelaza.

Treba biti odgovoran i prelaziti preko pruge samo na obilježenim mjestima. Strogo je zabranjeno kretati se po kolosijeku ili po stazama neposredno uz kolosijeke kao i bacati kamenje na vlakove koji prolaze prugom.