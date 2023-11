Postoje li odgovorni za stanje Orlandova stupa u Dubrovniku? "Mislim da se ovdje štiti neka stranačka ekipa"

Orlandov stup obnavljan je davne 2006. godine, nedugo nakon obnove pojavile su se pukotine. U Dnevniku Nove TV godinama se izvještavalo o ovoj temi, na probleme je upozoravao restaurator Dživo Dražić.

"Od 2007. kada su se pojavile do 2014. nitko nije reagirao, to je ono što je apsurdno i sramotno", rekao je restaurator.

17 godina poslije prvi put stiže priznanje - obnova Orlanda, jednog od simbola slobode grada - nije bila dobra.

"Dokazano je da obnova Orlanda nije odrađena sukladno onome što se očekivalo da bude", rekao je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.

Nakon izjave gradonačelnika, pitali smo Ministarstvo kulture o navodnoj lošoj obnovi koju je vodilo Društvo prijatelja dubrovačke starine i kao odgovor dobili tek nekoliko rečenica.

"Na temelju svih istraživanja zaključeno je da je progresija vertikalnih oštećenja potaknuta radom različitih materijala i centralnog prenapregnutog trna koji je u posljednjoj intervenciji ugrađen u jezgru stupa", izvijestilo je Ministarstvo.

"Ministarstvo smo pitali i hoće li utvrđivati kako je došlo do propusta i čija je to odgvornost, no na to pitanje odgovor nismo dobili. Kontaktirala sam tadašnjeg projektanta obnove Blaža Gotovca koji tvrdi kako je bio izostavljen iz nadzora obnove, što je bila zakonska obveza. Izostavilo ga je kaže, Društvo prijatelja dubrovačke starine koje nije radilo po njegovom projektu. A jedini nadzor bio je njihov član Hrvoje Macan - on pak telefonski danas poručuje kako je to davno prošlo vrijeme i kako se ne smatra odgovornim", rekla je reporterka.

Projektant tvrdi - odstupanja su prijavljena nadležnim tijelima, no ništa se nije dogodilo. Današnje vodstvo Društva postupanja tijekom obnove također vidi kao prošlo vrijeme.

"S mog aspekta ja ne bi ulazio u to, ali ne vidim odgovornost društva", rekao je Vedran Kosović, predsjednik Društva prijatelja dubrovačke starine.

A piča o Orlandu nije priča o jednoj odgovornoj osobi - priča je to o odnosu prema kulturnoj baštini. Dražić tvrdi odgovorni se znaju.

"Od strane mene obavješteni su tada svi, od društva starina, konzervatorskog odjela u Dubrovniku, Ministarstva kulture. Mislim da se ovdje štiti neka stranačka ekipa", rekao je restaurator.

Orlando je od 2018. godine pod monitoringom Hrvatskog restauratorskog zavoda. Iako se govorilo kako će na njegovo mjesto doći replika, iz grada poručuju kako će Orlando ostati na svom mjestu. Simbol slobode još neko vrijeme bit će iza rešetaka.

