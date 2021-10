Simboli poštovanja prema zaslužnim građanima nerijetko su spomenici.

Jedan je "svježe" postavljen u Novoj Gradiški. Pjevaču Toši Proeskom. I odmah je izazvao oprečne komentare. Znalci spomeničke baštine kažu da kip ne mora fizički sličiti osobi već je važno da prenosi energiju. Kamen ne mora puno govoriti o tjelesnoj pojavnosti osobe, ali o njezinoj energiji bi trebao.

"Može biti portretna skulptura koja govori o djelu o atmosferi i identitetu koje je ta osoba davala kroz svoje djelo", kaže Tomislav Buntak, dekan Fakulteta likovnih umjetnosti.

Gospođa Ksenija iz Zagreba za kip Matoša kaže: "Zapravo vidim ružnog čovjeka, ali pravo umjetničko djelo".

I što je onda svrha jednog spomenika?

"Mislim da je umjetnik taj koji predstavlja i želi da mi vidimo ono što on vidi u toj osobi", smatra Adriana iz Zagreba.

"To umjetničko htjenje mora reprezentirati ideju tog nekog i to je to

Moram li ja cijeniti to umjetničko htjenje? To je jako individualno možda netko cijeni možda netko ne", kaže Krešimir.



Kipar Slavko Bunić kratko je telefonom reporterki Dnevnika Nove TV Barbari Golji rekao da njegov spomenik govori i o djelu, i o liku Proeskog i da mu nisu jasni oni koji mu to osporavaju.

"Samouk kipar koji radi s puno ljubavi i veselja koji je napravio niz uspješnih kipova koji se vežu uz crkve i kapelice u Hrvatskom zagorju", kaže Buntić.



Naiva, portret ili apstrakcija, pitali smo se za spomenike Franji Tuđmanu. Kuzma Kovačić, kipar i autor spomenika u prosincu 2018. kazao je da kip sliči prvom predsjedniku, "ali on je i simbol ostvarenja hrvatske slobode".

Lenko Krizmanić, suautor spomenika, u kolovozu 2015. kazao je: "Najteže je bilo glavu napravit, oči, lice pogoditi. Tu u kamenu ili uspijete ili ne uspijete". Ako nas nije dirnuo svojim uspjehom, ne znači da nije uspio. Možda samo trebamo pogledati nakon nekoliko godina, s prave strane, odzgo ili odozdo ili stati dovoljno daleko...

