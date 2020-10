Posljednjih dana zabilježeno je nekoliko napada pasa, od napada na ljude do napada na drugog psa. Neki su slučajevi završili masakrom. Prijatelji životinja traže pak strože kažnjavanje svih koji se ne pridržavaju zakona.

Poštara iz Pule ugrizao je pas na dužnosti, no imao je sreće.

"Srećom radi se o jednom blažem ugrizu i poštar je već od danas na svome radnom mjestu", rekao je Krešimir Domjančić iz Hrvatske pošte.

Policija je protiv vlasnika psa izdala prekršajni nalog te upozorava na korištenje povodca i brnjice ako se radi o opasnim psima.

"Godišnje bilježimo 10 do 20 ugriza i oko 50 ugriznih incidenata blažih poput ovog", dodao je Domjančić.

Zbog napada staforda u Splitu, uginuo je pomeranac. Napadi se, kažu veterinari događaju čak i kod njih u ambulanti.

"Najveći je problem kad veliki pas napadne malog. Zamislite kako pas od 40 kila može zgrabiti malog. Tu nastaju lomovi ekstremiteta, ozljede grudnog koša i čak ozljede pluća", rekao je veterinar Antonio Popović.

Također, Popović dodaje kako pas nije za ništa kriv. Ako je genetski skloniji napadima, vlasnik ga mora kontrolirati.

"Imamo Zakon o zaštiti životinja te Pravilnik o opasnim psima, no nemamo inspekciju koja će strogo kažnjavati sve koji se ne pridržavaju zakona i pravilnika. Danas kaznu za krivo parkiranje dobijemo u roku pet minuta", rekao je Luka Oman iz Prijatelja životinja.

Jure Kalajžić, vlasnik staforda, kaže da zna kako s njim.



"Ja ne mogu tvrditi i govoriti da on neće napasti, ali radim sve što je moguće od sebe da ga socijaliziram i dresiram. Zato postoji povodac te kad se pas šeta mora bit na povodcu. Sa psima treba biti maksimalno oprezan. Kao i dijete, ne smijete ga ni minutu ostaviti samog jer ne znate što će napraviti", rekao je Kalajžić.

U Zakonu o zaštiti životinja propisane su kazne od 20.000 do 50 tisuća kuna. No, sve to ne može popraviti masakr i stres nastao zbog nečije neodgovornosti.

