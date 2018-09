Duge kolone automobila formirale su se na cestama istočne obale Sjedinjenih Država, gdje je počela evakuacija prije naleta uragana Florence, možda jednog od najkatastrofalnijih, s iznimno snažnim vjetrovima i pljuskovima.

Dužnosnici su pozvali na obveznu evakuaciju više od 1,7 milijuna obalnih stanovnika diljem Sjeverne i Južne Karoline i Virginije.

Savezna agencija za upravljanje u hitnim slučajevima (FEMA) s lokalnim je dužnosnicima pozvala stanovnike da se maknu kako bi bili sigurni. Prema najnovijim podacima, uragan Florence nosi iznimno velike količine kiše pa se predviđa da bi je moglo pasti i do metar visine.

Uragan Florence, za kojega mnogi tvrde kako je oluja "kakva se viđa jednom u životu", sa sobom će, osim velikih kiša, donijeti i katastrofalne poplave. Tijekom jutarnjih sati uragan je narastao u 4. kategoriju. S naletima vjetra većim od 200 kilometara na sat, prema američkom tlu se kreće brzinom od 20 kilometara na sat.

Trenutno je na udaljenosti od oko 800 kilometara od obale. Uragan mijenja put i brzinu kojima se približava kopnu, no prognoze ne daju prostora za optimizam. "Pratimo kretanje uragana 24 sata. Najnovija kretanja pokazuju da je uragan počeo usporavati, no to mu ne oduzima na snazi. Slabljenje se očekuje tek nakon što dosegne obalu i krene dalje iznad tla", kazao je Brock Long iz FEMA-e.

Pojasnio je kako će trend usporavanja uragana biti razlogom ogromnih oborina koje bi mogle biti najveće ikad viđene na tlu SAD-a - do metra visine. Kako je kazao, poplave koje bi mogle nakon toga uslijediti bit će veće od poplava području Houstona prošle godine, kad ga je poharao uragan Harvey.

"Ne mogu naglasiti koliko je loše i koliko je snage u onome što nam se približava. Od vjetra, olujnih udara, do ogromnih padalina i opasnih poplava", zaključio je Long. Vrijeme od gotovo dva dana do udara uragana u obalu Južne Karoline mnogi koriste kako bi se opskrbili namirnicama, gorivom i - pobjegli. Trgovine su prazne, a benzinske postaje su bez goriva.

Guverner Sjeverne Karoline, Roy Cooper, na današnjem je sastanku s predstavnicima FEMA-e pozvao sve stanovnike područja koje bi uragan mogao proći da potraže sigurno utočište. Upozorio je na snažne vjetrove i poplavne vode koji bi mogli "pokucati na vrata" za nekoliko dana.

"Tražit ćemo od ljudi da budu spremni na najgore. Uzmite vodu, hranu, lijekove koje koristite, vaše dokumente, maknite svoje kućne ljubimce i spremite se da ćete bez hrane i vode biti nekoliko dana, a možda i duže", kazao je Cooper.

"Sjeverna Karolina, moja poruka je jasna: Katastrofa nam je na vratima i juri prema nama", zaključio je.

Predsjednik Donald Trump napisao je na Twitteru kako se oluja "veća nego se očekivalo", ali da je američka vlada "spremna".

Hurricane Florence is looking even bigger than anticipated. It will be arriving soon. FEMA, First Responders and Law Enforcement are supplied and ready. Be safe!