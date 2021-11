Neprestano gledamo potresne snimke iz bolnica te pozive liječnika na cijepljenje. Netko ih je poslušao. Netko nije i neće. Reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak posjetila je dvije općine rekordere. Jedna po broju cijepljenih, a druga po broju necijepljenih.

U općini Vrhovine, u srcu Ličko-senjske županije cijepili su, prema posljednjim podacima HZJZ-a, najmanje - tek 17 posto stanovnika. Pa su neki koronu - tek preboljeli. Na pitanje, zašto se ne žele cijepiti, različiti su odgovori: "Oni će ovako stenjati kao i ja. Mislio sam ja, ali kasno", odgovara jedan stanovnik Vrhovina.



Gospodin Srećko ne misli da je kasno - već je siguran da korona neće na njega: "Nisam ja protiv toga, nisam ni za. Recimo neutralac. Cijepim se cigarama, kao asmatičar i to je to", kaže.



Dvije gospođa Mare susjede su - jedna se cijepila, drugoj je to u planu.



"U sedmom mjesecu, primila Johnson. Bilo mi je svejedno koje cjepivo", napominje.

Na pitanje, je li iznenađena što su oni općina s najmanje cijepljenih, odgovara: "Pa nema ljudi ovdje, pogledajte ta sela, to sve pusto", kaže.

Potresni prizori i svjedočanstva pacijenata koji su proživljavali najgore trenutke u životu: ''Kada budem mogla, cijepit ću se, neću više nikoga slušati''

Plenković: ''U Hrvatskoj neće biti obaveznog cijepljenja. Građani imaju priliku birati između anarhije i reda''



No u općini kažu - ovdje živi trećina manje ljudi nego u službenoj statistici, a da ih se više cijepilo tvrde i liječnici. Prošli tjedan u županiji su srušili rekord po broju cijepljenih, a organizirali su punktove i mobilne timove.



Silvana Mladenovska, liječnica obiteljske medicine iz Vrhovina kaže: "Ambulanta broji oko 300 pacijenata, polovina ih je procijepljena. Starije stanovništvo, ruralno područje, teško dostupno."



Odmah do najmanje procijepljene općine Vrhovine - je jedna od najbolje procijepljenih. Karlovačka općina Saborsko, gdje je 57 posto stanovnika dobilo drugu dozu.



"Ovdje ne znam nikoga da nije cijepljen, svi smo dobili drugu dozu, prijavljujemo se za treću", rekao je Nikola. "Nikakva kampanja niti tko da motivira, niti ništa. Sami od sebe", uvjeren je.

Jednom dozom cijepilo se više od 60 posto stanovnika.



"Jesam se cijepio dva puta, sad treba treći put, ali sam i prebolio, bio sam u bolnici", rekao je jedan stanovnik općine Saborsko.



Ravnateljica doma zdravlja Ogulin, Zlata Kurleac je izjavila: "Nije bilo nikakvih problema s cijepljenjem, to je malo mjesto, doktorica pozna sve stanovnike. Sami su dolazili na cijepljenje i nije bilo problema."



A kada HZJZ objavi početkom prosinca nove podatke - sigurni su da će ostati u vrhu po procijepljenosti.

