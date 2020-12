Posebni Bandićev savjetnik, Vladimir Gruborević, u večerašnjem Provjerenom odgovara na optužbe da je autor sedmosatnog filma o malverzacijama sa sljemenskom žičarom.

Nakon održane žustre rasprave na zagrebačkom Odboru za kontrolu, čija je glavna tema bila sljemenska žičara, na stranici zagrebačke skupštine objavljeno je nepotpisano izvješće gradske uprave u kojem se jasno optužuje bivšeg voditelja tima za realizaciju žičare Vladimira Gruborevića da je autor sedmosatnog filma o malverzacijama sa sljemenskom žičarom.

Posebni savjetnik gradonačelnika Zagreba o optužbama ekskluzivno progovara za večerašnje Provjereno.

''Ja nisam autor, i ni na koji način nisam povezan s filmom. Volio bih naglasiti da sam o temi žičare spreman čista obraza razgovarat kad god i s kim god, a ako se nastavi ova medijska hajka na mene to ću i učiniti'', rekao je.

Dao je komentar i na insinuacije da je arhitektica donje postaje žičare posao dobila upravo zato jer je, kako se priča, s njime u bliskom odnosu.

''Arhitektica nije dobila posao na temelju bilo kakve ljubavne veze, već svog znanja i to se mora pitati Elektroprojekt zašto je to odabrao tu osobu, nikakve ljubavne veze i to nije kumovalo dobivanju posla. Jednostavno nisam imao pravo potpisa ni bilo što slično'', kaže.

Komentirao je i je li imao utjecaja na povećanje inicijalno planiranih radova oko zgrade žičare, a samim time i troškova, kao i to je li i sam gradonačelnik Bandić sa svime bio upoznat.

