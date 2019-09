Dolaze li, nakon ruskih, na naše nebo američki ili neki drugi borbeni zrakoplovi - još se ne zna. Mjesecima nakon što je propao posao s Izraelom, a premijer Plenković izdašnu vojnu nabavu stavio pod svoju kontrolu, ta će kupnja - i više je nego izgledno, ući u izbornu godinu.

Imaju li već sada među proizvođačima svoje favorite, raspitala se reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

Bili su - i još uvijek jesu - visoko na listi ministrovih želja. No otkad sve konce u rukama drže Banski dvori, nema žurbe!

Na pitanje zašto nam se do propalog posla s Izraelcima žurilo, a sada se nekako sve prolongira u izbornu godinu? I favoriziramo li možda već sada američki F16, premijer Andrej Plenković odgovara: "Ne znam odakle vama takve konkluzije?!"

Iza Povjerenstva u kojem su ljudi od premijerova povjerenja tri su sjednice. Još nisu predložili zamjenu za MIG! Daleko su od prikupljanja ponuda jer se ispituje tržište: tko je i kakve borbene avione uopće spreman prodati.

"Da još 100 godina možemo na njega gledati kao sistematičan i transparentan proces - to je bit! Hoće li se taj proces okončati mjesec, dva ili tri, to u ovom trenutku ne možemo reći, nema nikakvog favoriziranja unaprijed nikoga", tvrdi Plenković.

Neslužbene informacije svejedno govore: čeka se da Amerikanci negdje pronađu polovne zrakoplove. Oni o ovoj temi šute. Kao i vrhovna zapovjednica i njezin vojni savjetnik. No da se računa na stare saveznike, bilo je vidljivo i na kninskoj tvrđavi.

"Mi nismo tu samo da bismo ubirali vašu pomoć, da bismo se dogovorili oko Black Hawka, da bismo se dogovorili oko zrakoplova koji nam zaista trebaju. Ja se nadam gospodine ministre da će ovaj puta pitanje ići puno, puno lakše", rekla je tada Kolinda Grabar Kitarović.

Upravo se s Nacionalnom gardom Minnesote u kojoj je ministar Damir Krstičević i letio godinama surađuje. O mogućim ponudama i konkretnim modelima - nitko ne želi pred kamerama.

Spominje se da uz američki F16, ali i švedski Gripen, interes pokazuje i francuski Mirage.

Posao težak od nekoliko stotina milijuna za rabljene do oko milijarde dolara za nove avione, po svemu sudeći, odgađa se za sljedeću, izbornu godinu.

"Vjerujem do ćemo do kraja mandata ove Vlade riješiti to strateško pitanje", kaže Krstičević.

Pitanje je to o kojem danas ne želi govoriti jer ga vode drugi.

Za one koji su nakon izraelskog fijaska razljutili Krstičevića ovo je unatoč političkom konsenzusu - gubitak vremena.

"Mislim da se radi o mazanju očiju! Gospodin Plenković formirao je Povjerenstvo i na neki je način ministru Krstičeviću oduzeo ovlasti", smatra Franko Vidović, član Odbora za obranu.

Novi tim, prema najavama, želi posebno ocjenjivati nove, a posebno stare ponude. Kada se iz svih "izrode" najbolji igrači, donijet će konačnu odluku.

Jedino što je za sada izgledno da će, dođe li do potpisivanja ugovora, kupiti 12 aviona.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr