Prijaviti porez možete do 28. veljače. Ove godine, novost je mPorezna, odnosno aplikacija putem koje možete ispuniti obvezu godišnje prijave poreza.

Većina građana nema obvezu prijave poreza jer za njih to automatizmom odrađuju poslodavci, odnosno Porezna uprava uvidom u poreznu karticu. No, oni koji imaju obvezu, to moraju učiniti do 28. veljače.

"Svi porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave za 2021. ili koji žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku, mogu ih podnijeti putem sustava ePorezna​, odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu, odnosno uobičajenom boravištu najkasnije do ponedjeljka 28. veljače 2022.", izvijestili su iz Porezne uprave.

Godišnju poreznu prijavu moraju predati građani koji su prošle godine ostvarivali dohodak od samostalne djelatnosti: od obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga.

Dužni su je podnijeti i rezidenti za dohodak od nesamostalnog rada koji su, prema posebnom zakonu, ostvarili kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi.

Zaposleni mlađi od 25 godina imaju pravo na povrat cijelog iznosa poreza na dohodak i prireza koji su im poslodavci uplatili u prošloj godini, a na povrat u visini 50 posto lanjskog uplaćenog poreza mogu računati mladi zaposleni od 26 do 30 godina.

Isplate se očekuju početkom kolovoza.

Oni koji moraju prijaviti porez sami ili pak žele priznavanje prava u posebnom postupku mogu poreznu prijavu poslati putem sustava ePorezna, ali i predati osobno u poreznim ispostavama ili poslati poreznicima preporučeno poštom.

Porezna uprava ima i kalkulator pomoću kojeg možete izračunati koliko novca bi vam moglo sjesti na račun. Potražite ga OVDJE.

Ove godine Porezna uprava je uvela novost, a to je prijava poreza putem aplikacije, rekao nam je Slaviša Penava iz Porezne uprave.

"Građani na koje se primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, ako žele iskoristiti ili odustati od prava propisanih Zakonom o porezu na dohodak za 2021. godinu, mogu do 28. veljače 2022. godine od sada i putem mobilne aplikacije mPorezna dostaviti zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH).

Obrazac se dostavlja koristeći token Internet bankarstva ili bilo koju NIAS vjerodajnicu značajne razine sigurnosti. Obrazac je jednostavan i prilagođen ekranima mobilnih uređaja, treba samo upisati osobne podatke i podatke po osnovi kojih se traži povrat", objavila je Porezna.

Detalje o poreznoj prijavi pogledajte OVDJE.