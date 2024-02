Svi bi voljeli nove automobile, ali stvarnost je drugačija: "Ako nešto ne valja, može doći do velike havarije"

Svako peto vozilo padne na pregledu.

"Ima neku grešku zbog koje ne može proći iz prve na tehničkom pregledu, greške su na svjetlima, ovjesu i pneumaticima", ustvrdio je Tomislav Škreblin iz CVH-a.

Vozni park stari što nikako nije dobro za sigurnost.

"Ako su gume slabije kvalitete, zaustavni trag vozila može biti jako dugačak i može dolaziti do velikih nesreća u vožnji. Volan je jedna temeljna karakteristika u vozilu s kojim upravljamo - ako nešto ne valja, može doći do velike havarije", objasnio je voditelj servisa Ante Pavić.

Umreženost stanica smanjila je mogućnost neispravnog prolaska, sve se upisuje i pamti.

"Upisujemo napomenu kako bi druge kolege taj nedostatak lakše protumačile kad dođu na ponovljeni tehnički pregled, a ponovljeni tehnički je u roku od 15 kalendarskih dana da stranka ukloni nedostatke", dodao je nadzornik tehničke ispravnosti Josip Brletić.

Svi bi voljeli nove automobile, ali stvarnost je, kažu vozači, nešto drugačija.

"Financije su svima problem to je svima jasno, to je to, najveći problem, ostalo je krparenje što kažu svi", ispričao je Nedeljko iz Zagreba.

Godišnje registriramo oko 2 milijuna i 600 tisuća vozila.

Trend starenja automobila započeo je u hrvatskoj 2007. godine, te godine prosječna starost bila je ispod 10 godina, prošlu smo završili s gotovo 14 godina starosti što svakako nije dobro za sigurnost u prometu, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Vanja Margetić.

"I dalje vidimo trend porasti starosti vozila što nam govori da ta vozila treba što bolje i bolje održavati", naglasio je Škreblin.

U šumi starih automobila ima i dobrih brojki. Prošle godine registrirano je 30 posto više novih vozila nego godinu prije.

