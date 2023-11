Građani u strahu od čimavica: "Izgleda da nije problem samo naše zgrade nego da toga ima puno više u gradu"

Split, simbol sunca i ljepote, a zadnjih dana se po zgradama i neboderima otkrivaju stjenice.

"Nemojte mi govoriti, baš sam sad nazvala kćeri, nisu u Splitu. Mi smo to nazivali čimavice", ispričala je Vesna.

Dan ranije je Dnevnik Nove TV iznio slučaj splitskog nebodera. Stjenice su se raširile u stanu bez puno higijene, iz odbačene fotelje koju je vlasnik donio s odlagališta.

"One mu izlaze ispod pragova, štokova, kroz prozor. Imamo sreću da je zasad zagađeno samo tri stana", kazao je predstavnik stanara nebodera u Splitu.

Pročitajte i ovo Borba bez kraja Roditelji su očajni dok čekaju odobrenje lijeka: "To znači da ćemo gubiti još vremena. Za neku djecu ostalo ga je samo malo"

Stradala je potom ni kriva ni dužna uredna prva susjeda. Jaki osip od ugriza bio je prvi znak. "Kosa je puna ušiju ili stjenica. Butine moje i leđa su sva izbodena", ispričala je stanarka.

Predstavnik stanara tog nebodera čuo je da ima još slučajeva. "Izgleda da nije problem samo naše zgrade nego da toga ima puno više u gradu", rekao je.

U najpoznatijoj splitskoj tvrtki za dezinsekciju potvrđuju porast. Zbog stjenica primaju po pet poziva dnevno. Ivan Sabljić iz tvrtka za deratizaciju i dezinsekciju rekao je da je porast za 10, 20, 30 posto.

Pročitajte i ovo Podignuta optužnica Privatna poliklinika izdavala lažne liječničke svjedodžbe za COVID potvrde i druge dozvole

Ima tu i poziva iz straha i preventive, ali stvarnih stjenica. "Životinjica pet do sedam milimetara, smeđe do crvenkaste boje. Ljudi mogu primijetiti crne flekice, to su ostaci od izmeta, na drvenim podnicama, parketu ili letvicama parketa. Tu su i mliječna jajašca manja od zrna riže", opisao je Sabljić.

Otrkrivaju da ih ima i u apartmanima. "Uočili smo ih u nekim apartmanima i pristupili tretiranju istih. Najčešći način unošenja stjenica je putem kufera, prtljage gostiju", dodao je.

Ako ih baš uočite, obavezno treba pozvati stručnu službu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.