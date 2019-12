Premijer je popustio i učiteljima dao ono što su tražili. Nakon 36 dana štrajka prosvjetari su postigli dogovor s Vladom i u utorak se učenici i učitelji vraćaju u učionice.

Premijer Andrej Plenković je odgodio put u Madrid kako bi dovršio pregovore sa sindikatima. Nakon 36 dana štrajka učiteljima je dao ono što su tražili - koeficijente. No, zašto mu je trebalo tako dugo da sjedne za stol sa sindikatima? Evo što je govorio od početka štrajka do danas.

Na prvi dan škole njegove današnje brige, bile su daleko.

"Bez demonstracija, to je bila tema na kojoj su bile tisuće ljudi na cesti prije tri godine, sjećate se dobro toga sad ih nije bilo“, govorio je premijer u rujnu. U listopadu ga je zbunio štrajk.

"Štrajk u mjesecu u kojem su učitelji i profesori dobili dva posto veću plaću nego za mjesec prije, ako smo vam ponudili dva odmah zašto ne uzmete dva odmah, ne vidim šta dobivaju“, govorio je 9. listopada, a dan poslije bio je ljut.

"Meni se to čini apsurdno i nepotrebno i isfabricirano, jer ovo nije bio trenutak raditi štrajk u varijanti da dobivate ponudu, četiri u odnosu na šest mi djeluje malo pretjerano, to nije volja za kompromisom, to je volja za svojevrsnom opstrukcijom“, govorio je Plenković.

Sljedećeg dana je bio ironičan.

"Sa svima razgovaramo i mislimo da je šest posto malo, mislimo da bi 100% bilo primjernije, mi ćemo predložiti da bi plaća svima bude sto posto veća“, kazao je Plenković koji je samo dan kasnije bio u negaciji.

"Jeste li spremni rušiti Vladu zbog učiteljskih plaća i s takvim teretom ići na nove izbore? Nisu to međusobno vezane stvari, mi razgovaramo i sa sindikatima i s koalicijskim partnerima“.

Za četiri dana u Sabor dolazi riješenog problema.

"Ponudit ćemo povećanje plaća u idućoj godini od 6 i nešto posto svim državnim službenicima, po tri vala povećanja od dva posto“,

Mjesec dana kasnije malo mu sve to predugo traje.

.

"Vrijeme provedeno u štrajku više nećemo moći plaćati“, govorio je 14. studenog. Nakon dana delegiranih pregovarača, sam izlazi pred masu 21. studenog: "Ova Vlada je prijatelj i radnika i umirovljenika“.

Pa zatim traži podršku djece i roditelja. Neka budu normalni.

"Apeliram i na roditelje i na djecu, ne ići u školu nije normalno. Da netko od vas nije išao u školu pitanje bi li sad bili tu gdje jeste“, pitao se Plenković, kojemu su oni koji su bili na Trgu - ucjenjivači.

"Ultimatum nije dobar pristup bilo kojem kontekstu života“, govorio je prije tjedan dana.

Kad im je konačno pristupio za stolom, mislio je - nagradit će ga na referendumu.

"Paket koji je na stolu je dobro osmišljen, cjelovit, konzistentan. Nisu shvatili što je dobar paket“, smatrao je premijer prije pet dana i dodao kako dobivaju zahtjeve i drugih koji sve to gledaju.

"Nije prosvjeta jedini resor, ima ih jako puno i ono što je važno da moramo naći rješenje koje je održivo“, zaključio je premijer koji je danas postigao dogovor sa sindikatima.

