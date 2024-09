Dunavski kanal izlio se iz svojih obala u središtu Beča tijekom nedjelje. Vatrogasac u sjeveroistočnoj Austriji poginuo je u poplavi dok je zemlja bila pogođena olujnim kišama koje su pogodile središnju i istočnu Europu, priopćile su vlasti.

Rivers are also causing flooding in #Vienna, #Austria. People are locked in their homes and subway services have been suspended. The situation is precarious, as can be seen in the photos. pic.twitter.com/i9S3SJNNTa