Zagrebački vatrogasci su u ponedjeljak intervenirali više od 200 puta diljem Zagreba zbog kiše koja je u kratkom vremenu pala u velikim količinama. Obilne oborine izazvale su probleme u prometu, a poplavljeni su i podrumi brojnih kuća. Veliku štetu zbog poplave pretrpjela je i humanitarna udruga Mali zmaj koja brine za više od 350 djece iz siromašnih obitelji. Traže pomoć volontera.

Do kasnih noćnih sati volonteri su pokušavali popraviti nastalu štetu. Saniranje je trajalo i iduće jutro.

"Kad je voda počela dolaziti je bila grupa djece iz jednog doma na igranju i jednostavno u roku od nekoliko minuta je voda došla i morali smo djecu preko stolova dodavati jedni drugima da ih izvadimo van", rekla je Martina Leopold, predsjednica udruge "Mali zmaj".

"Počeli smo iznositi stvari, znači sve što je drveno, sve kartonske kutije, sve što je bilo na podu, dio odjeće, hrane, ono što se nalazilo u tim kutijama na podu, to smo sve morali ekspresno podignuti“, nadovezala se i volonterka Tajana Radotić.

Prostorije koje unajmljuju od grada renovirali su posljednjih nekoliko godina. Postavili su nove zidove koje će sada, kako predviđaju, vjerojatno morati rušiti zbog opasnosti od vlage. Igraonicu s novim laminatom uređivali su do ponedjeljka, kada je došlo do poplave.

Na pitanje kako se osjeća, predsjednica Udruge je odgovorila: "Užasno. Ne znam, teško je to objasniti. Mi smo tri godine pomalo skupljali donacije, uređivali mali dijelić, svaki put kad bi skupili nešto, s tim da su sve radili volonteri. Sad odjednom to sve izbaciti van i ispočetka to raditi, to nama jednostavno nije moguće."



U ovom trenutku im je teško procijeniti koliko će novca trebati za obnovu. Najvažnije je, kažu, dobro zbrinuti stvari koje su uspjeli spasiti.

Radotić najviše brine stanje igraonice koja će, čini se, biti privremeno van funkcije: "Ovi laminati su najveća stavka jer su se sada digli. Zato sada neće moći više biti igraonice, neće biti plesne radionice."

Ovo im nije prva poplava s kojom se suočavaju.

"U prostoru udruge do nas se izlijevala voda, ali s obzirom da zidovi nisu noseći već pregradni, sva voda se onda slijevala k nama i mi smo prijavljivali nekoliko puta to i predstavniku stanara i upraviteljima zgrade", kazala je Leopold.



Reakcija, kažu, nije bilo. Iz udruge Mali zmaj najavljuju veliku radnu akciju u sljedećim danima i mole sve koji ikako mogu da im se jave.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr