Kada postanu punoljetni, mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi počinju napuštati zajednice u kojima su do tada živjeli, izlaze iz sustava socijalne skrbi i u tom im je trenutku najvažnije pronaći stabilan posao. Udruga Otvorena medijska grupacija (O.M.G.) pomaže im da izađu na tržište rada i pronađu prvi posao.



Upravo s tom udrugom Jana, prirodna mineralna voda, pokrenula je akciju „Ne gledaj kroz mene“. Od svakog pakiranja Jane u trgovinama Konzuma diljem Hrvatske odvojit će se dio sredstava za pomoć mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi da pronađu svoj prvi posao. Akcija traje do 31. prosinca 2021. godine.



„Korak u samostalan život jedna je od najvažnijih prekretnica u životu svake mlade osobe, a zaposlenje je ključno kako bi mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi u tome imali priliku biti uspješni. Poslovni speed date događaj je na kojem izravno spajamo poslodavce i mlade. Na jednom mjestu mladi mogu razgovarati o mogućnostima zapošljavanja s više poslodavaca i to je okosnica našeg programa Iz doma na svoje. Program smo pokrenuli 2011. kada je bilo mnogo teže doći do poslodavaca nego danas. Preko 150 mladih sudjelovalo je na deset speed date aktivnosti, a mnogi su zaposleni kod željenih poslodavaca. Speed date prate motivacijske radionice, radionice pisanja životopisa i motivacijskih pisama te pripreme za razgovore za posao'', pojasnila je Anita Juka, voditeljica programa i izvršna direktorica Otvorene medijske grupacije, te dodala da provode i ostale aktivnosti korisne za samostalan život: ''Kada djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi napune 21 godinu, izlaze iz sustava skrbi te ostaju bez podrške i krova nad glavom. Uz pomoć u traženju posla, razvijamo i online platformu za izravnu komunikaciju s poslodavcima i mentorima čime im želimo pružiti kontinuiranu podršku. Također, organiziramo i kulinarske radionice s profesionalnim kuharom na kojima uče pripremati zdrave i ekonomične obroke. Nadamo se da će ova humanitarna akcija potaknuti sve nas, kao društvo, da razmislimo o podršci koju djeca i mladi zaslužuju tijekom odrastanja i planiranja samostalnog života.''



Jana je pokrenula ovu akciju jer želi pomoći mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi i poručiti im da nisu nevidljivi niti sami. ''Jana nastoji pomoći ranjivim skupinama društva i onima kojima je to najpotrebnije. Ovo je još jedna naša inicijativa u tom smjeru čim pokazujemo da briga o zajednici u kojoj poslujemo nije samo fraza, nego je imperativ i inspiracija za naš brend. Akcijom Ne gledaj kroz mene želimo pomoći mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi da nađu prvi posao i da se lakše snađu na početku svog samostalnog života. Pozivam građane da nam se pridruže i malim znakom pažnje pomognu onima kojima je pomoć potrebna i da im pokažemo da nisu sami'', rekla je Vedrana Vlahović, voditeljica marke Jana u kompaniji Jamnica plus.



Kako bi se što više građana moglo uključiti, akcija će trajati šest tjedana u svim poslovnicama Konzuma, partnera projekta. ''Konzumovi društveno odgovorni projekti, bilo da ih provodimo samostalno ili u suradnji s partnerima, uvijek su usmjereni na stvaranje boljeg i naprednijeg društva, osobito za generacije koje dolaze. Mladi su naša budućnost i naša je zajednička dužnost neprestano tražiti načine kojima ćemo ih podržati i pomoći im u njihovom odrastanju i razvoju, osobito kad ona najvažnija, roditeljska podrška izostane. Jako nam je drago kad možemo podržati ovakve važne akcije te pozivam sve naše vjerne kupce da nam se pridruže i tako daju mladima dodatni vjetar u leđa'', izjavila je Dunja Delić, direktorica Sektora marketinga Konzuma.



Ova humanitarna akcija još je jedna u nizu kojom brend Jana dokazuje da je aktivan član zajednice u kojoj prepoznaje potrebu za konkretnim djelovanjem te da realizacijom odgovornih projekata čini vidljive promjene u društvu.