Manje zarađuju, manje su plaćene, više rade, uz to i polovica gradova u Hrvatskoj nema niti jednu ulicu koja nosi žensko ime. Otkrili su to profesori Fakulteta političkih znanosti. Ako ulice i postoje, one su na periferiji. Čazma i Duga Resa samo su neki od gradova bez ijedne ulice ženskog imena.

Muškarci dominiraju imenima ulica. ''Utvrdili smo kako su pretežito muška imena ulica i trgova kroz vrijeme zadominirala našim javnim prostorima gdje se muškarci preferiraju kao akteri i tumači važnih događaja i povijesti'', objasnio je docent FPZG-a Zlatan Krajina.

Duga Resa među svojim ulicama nema niti jedno žensko ime. Ako i postoje ulice, ženski trgovi ili parkovi, ne samo u Hrvatskoj, nego i u ostalim zemljama, prava su rijetkost. ''Uočili smo i tako da postoji i prostorna distribucija, da su ženska imena češče na periferiji grada, a ne u centru gdje je označena jedina prva povijest'', istaknuo je Krajina.

Na popisu mjesta bez jedne jedine ulice ženskog imena je i Čazma.

Ipak, ima gradova s većim brojem ulica nazvanim po ženama. Na prvom mjestu je Belišće, a na drugo mjesto zasjela je Požega. Odmah iza nje je Slatina, slijede Krapina, Čakovec, Pregrada, Opatija i Orahovica.

Ako i postoje ulice sa ženskim imenima, najčešća su četiri imena. Riječ je o Ivani Brlić Mažuranić, Slavi Raškaj, Dori Pejačević i Mariji Jurić Zagorki. A na popisu je toliko ženskih imena, koja svakako zaslužuju dobiti ulicu.

