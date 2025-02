Ruski špijun vodio gerilski kamp uz hrvatsku granicu: "To je prijetnja koja može kreirati kaos"

Moldavska policija objavila je snimke uz tvrdnje da se u naprednim gerilskim kampovima u BiH i Srbiji obučavaju ruski specijalci i obavještajci. Vlasti u Republici Srpskoj to su demantirale, a onda je ruski špijun Aleksandar Bezrukovni uhićen na području Federacije BiH i izručen Poljskoj.



Osumnjičen je za obuku ruskih snaga u kampovima blizu Banja Luke protiv moldavskih proeuropskih vlasti.



"Znamo da sve službe nadležne naše europske surađuju s kolegama u BiH ovo je izuzetno pozitivno da je ovaj čovjek uhićen i isporučen", izjavila je euro zastupnica Željana Zovko.



O tome se oglasio i sam poljski premijer prije nekoliko dana.

"Rus osumnjičen za koordinaciju sabotaže protiv Poljske, Sjedinjenih Država i drugih saveznika deportiran je u Poljsku iz Bosne i Hercegovine gdje se skrivao. Uhićen je putem sudskog naloga. Sjajan posao sigurnosne agencije i tužiteljstva. Potvrđena je ruska neprijateljska aktivnost", izjavio je poljski premijer Donald Tusk.



Obučavao je sabotažama, ali i upravljanju dronovima.

"Kod nas je bilo dosta preleta dronova na vojnim objektima, objektima namjenske industrije kao što se to događalo na području Njemačke, Velike Britanije i na drugim mjestima po Europi, to su te slične aktivnosti koje su ljudi o kojima je Bezrukovni vodio računa logistički podmirivao, pravio svoju mrežu", objasnio je Nedžad Ahatović, vojni analitičar i stručnjak za sigurnost.

Nakon vijesti o postojanju kampova američko veleposlanstvo u BiH ocijenilo je uznemirujućim izvještaje o Rusima povezanim s privatnim vojnim grupama. A spominje se i Wagner.



"Multidimenzionalna je prijetnja, ona nije bezazlena, ona može da iskreira kaos, na osnovu tog kaosa može da se dodatno napravi disbalans sigurnosti u svakoj pojedinačno zemlji regiona", izjavio je Nedžad Ahatović, vojni analitičar i stručnjak za sigurnost.

A sve se događa tik uz Hrvatsku.

"Čitava situacija u BiH i sve ono što može ugroziti stabilnost sigurno će se odraziti i na samu Republiku Hrvatsku i na njezinu stabilnost jer znamo da je stabilnost granica sa zemljom koja ima najduže granice s BiH is jugoistočnom Europom, Hrvatska je na prvom udaru i mora imati zabrinutost u tom pogledu", smatra euro zastupnica Željana Zovko.



"To je nešto što nas definitivno neću reći da nas treba uplašiti, ali treba nas zabrinuti i pokazati da moramo sigurnosti RH pristupiti na puno ozbiljniji način nego što se to radilo dosada", izjavio je Mišel Jakšić iz SDP-a.



"Ovo je sada slučaj s kojim ćemo se sigurno itekako pozabaviti i s obzirom na ukupnu nesigurnost u Europi, ali i globalno. Ako je sve ovo točno i ako se potvrdi da postoje takvi kampovi je naravno zabrinjavajuće", izjavila je Sandra Benčić iz Možemo.

Najavljuje i da bi se o ovoj temi moglo raspravljati na saborskom odboru za nacionalnu sigurnost idući tjedan.

