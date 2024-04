David Pejić izabrao poljoprivredu i nije požalio: "U pozadini mog uma uvijek je bila želja da se priključim obiteljskoj misiji"

Davidovo imanje nalazi se tek šezdeset kilometara od Zagreba. Na njemu se uzgaja šezdesetak kultura, većinom povrća. Potpuno ekološki.

Ovaj 33-godišnjak biointenzivnu poljoprivredu ima u malom prstu.

"Ovo su tzv. permanentne gredice u smislu da ih mi gradimo dodavanjem komposta i na taj način sprječavamo rast korova, poboljšavamo kvalitetu tla i naravno dodjemo i hranila", kaže David Pejić.

Sječkom se, također, sprječava rast korova među gredicama.

Sve se radi ručno, nema teške mehanizacije.

"Znači nešto više utroška vremena na možda pripremu gredice i sadnju, ali onda ušteda vremena u smislu što je manje korova u ovom pristupu i isto tako veći su prinosi", rekao je.

Davidove kolege kažu da je sve to on sam istražio, proučio.

Mjesecima se radilo na izgradnji gredica.

Pročitajte i ovo Poticanje znanosti Velikodušna donacija: Udovica hrvatsko-američkog fizičara fakultetu poklonila nesvakidašnji dar

"Mi smo možda ispočetka onak malo skeptični ono šta sad to, kakve su to sad gredice, što sad to dolazi, ali što smo više od njega čuli, učili, to nam je bilo jasnije da je dobra metoda", rekla je kolegica Ksenija.

"Jedan koncept koji se razvio u zadnjih 15 godina na osnovu francuski praksi vrtlarenja, ali je postao vrlo popularan jer je omogućio mladim ljudima da započnu ekološke farme ili imanja s manjim investicijama jer im ne treba puno zemlje i ne treba im skupa mehanizacija", kaže Pejić.

Vodi se onom od polja do stola. Dio onog što se uzgoji prerađuje se.

Nešto završava i u obiteljskom restoranu. Vidjeli smo kako se izrađuje i domaći tofu, ali i kruh od kiselog tijesta.

Nije samo da se bavi ovime. On ovo živi. Studirao je u Americi i Engleskoj. Magistrirao filozofiju na Cambridgeu. Imao je niz ponuda, ali odlučio se vratiti u lijepu našu. I unaprijediti obiteljski posao.

"Moja edukacija me vodila na neka različita mjesta, ali ono što je uvijek bilo u pozadini mog uma je želja da se priključim obiteljskoj misiji i poslu koji su moji roditelji razvijali. I onda kada sam završio studij pitao sam ih gdje sam najpotrebniji i rekli su tu - na imanju", poručuje Pejiić.

Pročitajte i ovo oprezno i pametno na cestu Kreće moto sezona: Tri zlatna pravila za sve koji se voze na dva kotača

I nije požalio. Sto posto se dao u poljoprivredu. Kad čovjek sve to vidi, pomislio bi - koja idila, imanje, priroda. Pomalo filmski.

"Najljepše je doći i posjetiti. Tu samo vidimo highlite, ono najbolje trenutke, a realnost je da poljoprivreda ima stvarno velike oscilacije i izazove", kaže poljoprivrednik.

"Pokazao je jako veliku volju što današnja mladež baš nije onak nekak entuzijastična s poljoprivredom. Njemu je to možda bio još jedan način da pokaže svoj potencijal", smatra kolegica Ksenija.

Trud je okrunjen i nizom nagrada. Jedna od njih je i za najboljeg ekološkog poljoprivrednika u Europi.

Pročitajte i ovo vlada panika Krajnjem jugu zemlje prijeti kolaps sustava: "Entuzijazam ne može trajati vječno"

Konkurencija je bila iz čak 26 zemalja. Mladi koji bi se htjeli baviti poljoprivredom, kaže, u to moraju ući iz pravih razloga.

"A pravi razlozi bi bili ili nekakva strast, ljubav, mislija, vrijednosti, ali što god je mora doći s velikom dozom strpljenja jer treba vremena da se postignu rezultati", poručuje Pejić.

A uz volju poput Davidove - sve je moguće, zaključuje reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.