Može li vukovarski prosvjed protiv neprocesuiranja ratnih zločina postati vukovarski šator za Andreja Plenkovića i vladu? Problem mu stvaraju i branitelji, koji su digli glas protiv HDZ-ovog koalicijskog partnera Milorada Pupovca.

O prosvjedu i zahtjevima branitelja Milorad Pupovac i dalje šuti. "Što se tiče naše reakcije na sve što se dogadja u Vukovaru i oko pitanja za ratne zločine i oko pitanja prava manjina uskoro će biti naša reakcija", kaže Pupovac.

Zamjerili su mu odlazak u Bačku Palanku. I šutnju dok je Aleksandar Vučić vrijeđao Hrvatsku. Pupovac je o braniteljima ipak govorio, ali na okruglom stolu Gonga i rekao da su od političara su moćniji klerici, tajkuni i branitelji. "Imaju moć da mogu odlučivati o tome koliko će se i kako primjenjivati zakoni, Ustav i sve ostalo", rekao je tada Pupovac.

Od prosvjeda, vukovarski gradonačelnik ne odustaje, no javno je stao iza šefa Plenkovića. "Kao što je gospodin Penava rekao, njegov premijer je Andrej Plenković, čvrsto stoji iza ove vlade i smatra je najboljom do sada. Mislim da je to najbolja ocjena koju je mogao dati", ističe Gordan Jandroković.

No, vrhu HDZ-a smeta tajming prosvjeda, koji se poklapa sa sportskim igrama Hvidre u Vukovaru. Strahuju da bi se mogao pretvoriti u prosvjed protiv Vlade.

Mostov Nikola Grmoja podupire Penavu. "Ne mislim da prosvjed treba politizirati, neću biti na prosvjedu iz tog razloga. Sam vapaj Vukovaraca je dovoljan da bi se upozorilo vladu i institucije da se treba istražiti ratne zločine", smatra.

Branitelji, a s njima i HDZ-ov zastupnik Culej traže i sjednicu Sabora o odnosu prema Domovinskom ratu.

U HNS-u nisu za to. Poručuju da prije takve rasprave, treba održati sjednicu o budućnosti djece. Spremni su, kaže, i za izbore. "Nema ni lijevo ni desno, već samo naprijed. Ako misle povući zemlju natrag onda ćemo se ozbiljno sukobiti", poručuje šef HNS-a Ivan Vrdoljak.

Dok politički lonac opasno kuha, predsjednica i dalje izjave ne daje.

