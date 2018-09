Predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković nema problema s oporbom (jer ona ima problema sama sa sobom), već ima problem unutar i oko vlastite stranke. Retorika mu je sve žešća, a problema sve više.

Darko Milinović pohodio je autobusima Zagreb, ali je ekspresno izbačen iz stranke. Braniteljske udruge u kojima je i veliki broj HDZ-ovaca, pa i njihovih saborskih zastupnika, negoduju zbog HDZ-ove suradnje s Miloradom Pupovcem. Traže njegovo očitovanje o Oluji, Domovinskom ratu i izjavama srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Pupovac šuti ko zaliven, a premijer Plenković udrugama je jučer iz Pule žestoko odbrusio: "Neće nitko meni kao predsjedniku HDZ-a birati partnere i određivati tko će biti parlamentarna većina. To je sto posto i na tome stojim čvrsto da ne mogu biti čvršći.''

Najava mirnog prosvjeda zbog neprocesuiranja ratnih zločina koja je stigla od vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave prvo je komentirana s oprezom. Vukovar je uvijek osjetljivo pitanje, pa su iz vrha stranke na sve strane uvjeravali da ''Penava nije Milinović'' i da ''neće biti sankcija.'' Međutim, u to doba očito su se nadali da će Penavu stisnuti i da će on od prosvjeda odustati. Ali on to nije učinio.

Na upit DNEVNIK.hr-a ima li ikakve šanse da odustane od prosvjeda, vukovarski gradonačelnik Penava odlučno je odgovorio: ''Ne, nema.'' Danas je, nakon sastanka s premijerom, naglasio da prosvjed nije protiv Vlade i premijera.

U HDZ-u strahuju od vukovarskog prosvjeda, ali ne i od oporbe

Premijer je jučer ocijenio da gradonačelnik Vukovara prosvjedom samo daje povod onima koji žele rušiti Vladu. Kaže da ima razumijevanja za aktualiziranje teme, ali ne i za način na koji se to radi. U HDZ-u strahuju da bi vukovarski prosvjed mogao imati prilično široke razmjere jer iz dana u dan dobiva sve veću podršku raznih udruga i nezadovoljnika. Dodatno ih je zabrinulo što se u vrijeme prosvjeda najavljenog za 13. listopada u Vukovaru održavaju ''24. Svehrvatske športske igre invalida Domovinskog rata'' u organizaciji HVIDRA-e, koje obično okupljaju veliki broj ljudi, a za što Penava tvrdi da je koincidencija.

''Naravno da je tempirano da prosvjed bude baš kada su ratni invalidi u Vukovaru. A tko stoji iza prosvjeda? Nema tko nego naši ljudi iz HDZ-a. Vjerojatno je to ista ekipa koja se bunila protiv Istanbulske konvencije plus branitelji i zajedno pripremaju udar na Vladu'', rekao je za Večernji list izvor iz Predsjedništva HDZ-a te dodao da priča s prosvjedom nije tako naivna kako je i sam u početku mislio.

MUP je izvijestio da su baš danas rasvjietlili slučaj jednog ubojstva na Ovčari 1991., a nastave li tim tempom, Penava bi mogao izgubiti razloge za prosvjed. U HDZ-u sve više smatraju da prosvjed nije nimalo nevin ni bezazlen, već da se radi o organiziranom udaru na Vladu i HDZ. Premijer je sve nervozniji i ima sve žešću retoriku. Jedina odlična vijest za premijer je što oporba... koja oporba?