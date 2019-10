Aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović objavila je kandidaturu za još jedan predsjednički mandat, s porukom "Zato što vjerujem u Hrvatsku".

Najavu kandidature, događaj, poruke, nedostatak programa i slogana, sve je to analizirano u Dnevniku Nove TV sa sukomentatorom političkih zbivanja profesorom Tihomirom Cipekom. S njim je razgovarala Sabina Tandara Knezović.

Je li ovo predstavljanje bilo očekivano ili je Predsjednica ipak iznenadila nastupom?

Očekivao sam bolji nastup. Mislim da su tu veliki organizacijski propusti, što se tiče prostora, što se tiče govora, a osim toga i što se tiče energije koja je bila u dvorani. Taj govor je jednostavno bio, vjerujem, dobrom dijelu gledateljstva - dosadan.

Ni jedna prava poruka, a ono što je iznutra taj stroj, ta jedna mašinerija HDZ-a se uopće nije osjetila. Tu su bili neki čudni prekidi gdje ljudi plješću, ali vidite da je to mlako i vidite da nisu poneseni govorom. Vidite da tu nema prave energije, dakle - energija se tek treba stvoriti.

Drugo, čini mi se da je bilo vidljivo odsustvo vodstva HDZ-a. Onako, kao jedna usamljena pojedinka između i iza tog slogana "Vjerujem u Hrvatsku"... Što se vjeruje? Kud bi Hrvatska trebala ići? Mislim da to nije dovoljno dobro iskomunicirano.

Predsjednica je rekla da to nije službeni slogan, nema ni program. Je li to očekivano u ovom trenutku?

Mislim da, ako se već službeno najavljuje kampanja, morate imati i službeni slogan. Mora se znati što bi trebalo motivirati i ponijeti vaše birače da glasaju za vas. To mi se učinilo kao još jedan propust u organizaciji kampanje.

Jeste čuli u govoru nešto novo?

Ništa bitno. To su bile opće fraze osim toga da će svi imati plaću najmanje 7500 kuna, a to je jedno obećanje koje nadilazi ingerencije Predsjednice.

Ona nema te alate koji bi omogućili da ljudi imaju te plaće. Ali dobro, uvijek je bolje širiti optimizam za kandidata nego širiti pesimizam pa joj to može biti neki plus.

Predsjednica je ovih dana bila drugačijeg raspoloženja, vidjeli smo ju da je i pjevala. Danas je došla službena. Kolika su to odstupanja i koliko to može zbuniti birače?

Može. U zadnje vrijeme to su vrlo velike oscilacije. Šalju se proturiječne poruke, s obzirom na krug kojem se Predsjednica obraća. To, naravno, ostavlja dojam da nema jasnih političkih stavova i da nema jasnih političkih poruka.

Samo hvala o tome da je njezin mandat u pet godina donio nekih velikih promjena - a njih i nema. Ljudi ne vide te promjene. Čak ni ondje gdje Predsjednica ima neku popularnost, u međunarodnim krugovima, kao osoba koja dobro komunicira, Hrvatska nema većih međunarodnih uspjeha.

Izdvojila je demografiju, kojom se poprilično bavila, djecu, mlade, gospodarstvo...

Točno, ali imamo li mi nekakvih rezultata u demografiji? Nemamo.

Pokrenula je nešto nakon kritika.

Pokrenula je, naravno, i jedan trud se tu vidi, ali rezultata nema. Ako ćemo biti iskreni - rezultata nema. Hrvatsku i dalje ljudi napuštaju, demografski program još uvijek nije do kraja napravljen.

To je Vladin posao...

Ona upozorava na nekakve fenomene koji postoje, ali naglasio bih, tamo gdje postoje ovlasti u vanjskoj politici, nema bitnih pomaka.

Kad govorimo o koliziji između njezinih ovlasti i Vlade, koliko će joj biti teško što je kandidatkinja vladajuće stranke? Jer lakše je udarati po vladajućima...

To je jedno proturječje koje svi kandidati imaju, sve su Vlade tradicionalno nepopularne, štogod one napravile, i to je problem. Ona, s jedne strane, želi biti samostalna kandidatkinja, a s druge strane joj treba podrška Vlade, odnosno stranke koja čini većinu u Vladi. Tu "kvadraturu kruga" će teško riješiti.

Možda su se zbog toga odlučili da nastupi sama, bez jačih pripadnika, jačih političkih osoba u Hrvatskoj koje bi mogle ostaviti dojam jedinstva. Čini mi se. Naravno da je moguće da čovjek pogriješi i da se osjeti u njezinom nastupu izvjesna trema.

Danas ste to primijetili?

Tako je. Osjetio sam tremu. Točno se osjeti jedna vrsta ukočenosti i treme, izvjesnog straha zbog toga - što će sada biti? Zato što nema izvjesne pobjede. Zato što su se pojavili kandidati koji su ozbiljni protivnici. Zato što je očito da je stranka dobrim dijelom podijeljena.

Istraživanja i dalje idu njoj u korist.

Istraživanja su u korist išla i Josipoviću pa nije predsjednik. Ja bih rekao da se tu radi o tome - kako ljudi razumiju funkciju predsjednika Republike.

Mislite da ne razumiju?

Dio svakako da, ali dio svodi tu funkciju na to je li ta osoba simpatična, komunicira li dobro, odnosno uvijek je to razina sviđanja koja je u politici važna, ali to nije sve. Netko se nekome može sviđati i biti simpatičan, ali ja mislim da dobar dio ljudi gleda rezultate neke politike.

Čuli smo tri najistaknutija kandidata: Škoru i Milanovića te aktualnu predsjednicu. Kad podvučemo crtu, kakvu kampanju vi očekujete?

Teško je to prognozirati. Imate kandidata radikalne desnice s jasnim porukama. Vratimo se u prošlost - predsjedničkom i polupredsjedničkom sustavu, jednoj vrsti čvrste ruke pa ćemo onda izboriti suverenost i ići ćemo dalje. U današnjoj Europi teško da je to moguće, teško da se može dobiti većinu u parlamentu.

S druge strane, imate kandidata lijevoga centra koji ima iskustvo upravljanja državom, rekao bih da razumije državu i razumije kako bi državne institucije trebale funkcionirati, samo je veliki problem koliko to može iskomunicirati i dobiti, dići taj dio javnosti i pridobiti ga za sebe.

I imate predsjednicu Republike koja ima iza sebe pet godina mandata, koja je pokrenula dio tema koje su ljudima važne i aktualne, ali te teme nisu zapravo riješene. Sad, naravno, reći ćete da to treba riješiti odmah i treba riješiti Vlada. Naravno da to treba riješiti Vlada, ali to je Vlada stranke kojoj ona pripada i onda se vratimo proturječju o kojemu smo već govorili.

Ona se, na neki način, mora postaviti kao samostalni subjekt politike, a s druge strane, ne smije se zamjeriti stranci nego mora stalno lobirati da bi dobila stranačku potporu.

Ona je u najtežoj ulozi od ovo troje kandidata?

Nije joj jednostavno, rekao bih da glavni problem ne proizlazi iz toga nego proizlazi iz toga što se politika, u toj vizuri u kojoj ju ona zastupa, svodi isključivo na problem imidža, sviđanja javnosti, a ovi sadržaji - bježe.

