U MUP-u kažu da rade na unaprjeđenju očuvanja mentalnog zdravlja policajaca, priznajući između redaka da sustav ne funkcionira. Ivan Čorkalo je u prilogu za Dnevnik Nove TV istražio kakva je psihološka zaštita hrvatskih policajaca.

Preminula je beba koju je u petak majka rodila, potom i ostavila u vinogradu u Mađarskoj. Majka je otpuštena iz bolnice, ali ne bi se trebala dugo zadržati na slobodi jer istragu protiv nje vode i hrvatska i mađarska policija. Mađarska policija je uz snimku pronalaska djeteta na Facebooku napisala kako joj je ovaj slučaj jedan od najtežih i najstresnijih.

Ovakvi slučajevi, ali i ostale traumatične situacije, dio su svakodnevnice policijskih službenika u Hrvatskoj. Traumatične situacije koje proživljavaju policijski službenici učestale su i ostavljaju velikog traga - jer ljudi su, prije svega. No imaju li i adekvatnu skrb unutar sustava?



"Nažalost, policajci nemaju adekvatnu psihološku zaštitu. Kad uspoređujete to s nekim drugim službama, ne obezvređujući ni bilo koju drugu službu unutar MUP-a, ali primjerice policijskih kapelana u MUP-u ima 54, a psihologa 4 ili 5", rekao je Mario Puškarić iz Sindikata policijskih službenika.

Puškarić, danas predavač na akademiji i sindikalist, nekoć je bio u službi obrade kriminaliteta. I sam se svega nagledao. "Obavljao sam očevide teških kaznenih djela, ubojstava, samoubojstava, pregaženja vlakom... Svaki događaj ostavlja trag. U 27 godina mi nijednom nije službeno ponuđena stručna pomoć", rekao je.



Nakon traume, jedino je rješenje stručna pomoć. Sve ostalo vodi ka samouništenju.

Udarac po džepu: Pokazao srednji prst policajcima pa "zaradio" kaznu od gotovo 40.000 kuna

Policija se oglasila nakon ispovijesti privedenog pa puštenog navijača. Odvjetnik drugoga najavio ustavnu tužbu

"Tri su velike zablude, i sve su vrlo opasne. Prva je da su pojedina zanimanja, policajci, vojnici, suci, liječnici, novinari... sami po sebi odabrali to zanimanje pa trebaju biti spremni. To nije točno", kaže psihijatar Ante Bagarić. Druga je, kaže on, da vrijeme liječi rane. "Trauma će ostati unutar čovjeka, trovat će ga i činiti invalidom." A treća, ujedno i najčešća, da se čovjek može na sve naviknuti.



"Nakon svake ozbiljne, a pogotovo nakon teške intervencije, kad ima ozlijeđenih, mrtvih, trebali bi proći jedan dobar proces prerade traume", dodao je.



Sustav naprosto ne radi na tome, smatra bivši načelnik krim policije Željko Cvrtila. "U tom kontekstu bi po meni svaka policijska uprava trebala imati po jednog psihologa i komunikologa, koji bi se učestalo bavili takvim stvarima. Nažalost, MUP danas nije na toj razini", rekao je.

Iz MUP-a su poručili da rade sve kako bi unaprijedili očuvanje mentalnog zdravlja policijskih službenika.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr