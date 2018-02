U ovom trenutku ne postoji niti jedan pravac kojim se kamioni s prikolicama trenutačno mogu kretati prema Rijeci i Dalmaciji. Na Lučkom u Zagrebu patrola prometne policije već isključuje kamione iz prometa, a iz policije stižu i upozorenja svim vozačima.

Policija je zbog vremenskih (ne)prilika izdala niz upozorenja i savjeta za vozače. Reporter Nove TV Domagoj Mikić kazao je kako snijeg ne prestaje stvarati probleme u prometu diljem Hrvatske. "Osim brojnih državnih cesta koje su zatvorene za sav promet, zatvoren je i dio autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje.

Ništa bolja situacija nije ni za kamione s prikolicama. U ovom trenutku ne postoji niti jedan pravac kojim se oni trenutačno mogu kretati prema Rijeci i Dalmaciji. Na Lučkom u Zagrebu patrola prometne policije već isključuje kamione iz prometa. Predrag Stipaničić iz PU zagrebačke kazat će nam o čemu vozači trebaju voditi računa", najavio je Mikić.

"Vozači bi prvenstveno trebali voditi računa o stanju na kolniku, da imaju zimsku opremu, ako već kreću na put i ako moraju krenuti na put, trebali bi se informirati o stanju u prometu, odnosno o vremenskim uvjetima na toj dionici kojom moraju proći, da ne pretječu vozila ispred sebe, a ni u kom slučaju da ne pretječu ralicu, što se ovih dana znalo događati. Moraju očistiti snijeg s vozila, a bilo bi poželjno i da napune spremnik gorivom", kazao je Stipaničić.

Upitan što s onima koji kombiniraju zimske i ljetne gume, odgovara: "To ni u kojem slučaju nije pametno. Zna se dogoditi da vozači zimske gume stavljaju na prednje kotače, a ljetne stave na stražnje, no u ovakvim uvjetima može vam se dogoditi da vam zbog toga doslovno stražnji kraj 'presiječe' prednji kraj vozila. To se nikako ne smije raditi". Kazao je i kako će oni vozači koji se ne budu pridržavali uputa biti isključeni iz prometa.

