Poznati su detalji iznude muškarca koji se zbog nesretnih okolnosti našao u dugovima prema pogrešnim ljudima. Kamatari su završili u pritvoru, a objavljena je i snimka upada specijalne policije i njihova uhićenja.

Slađan B. (40), po zanimanju zidar rodom iz Travnika, a s prebivalištem u Njemačkoj, završio je u jednomjesečnom istražnom zatvoru na splitskim Bilicama nakon što je u ponedjeljak u Makarskoj, u brižno planiranoj i munjevitoj akciji splitske Specijalne policije i uz potporu policajaca s Odjela organiziranog kriminaliteta splitske policije, uhićen zajedno s Mirzom S. (45) iz Tomislavgrada prilikom pokušaja iznude 31-godišnjaka iz Baške Vode.

Oštećeni je 31-godišnjak od Gorana J., navodno svog prijatelja iz Švicarske, prije nekog vremena posudio tri tisuće švicarskih franaka, a kako novac nije vraćao u dogovorenom roku, Goran je prodao svoj dug Slađanu, piše Slobodna Dalmacija.

Nakon što je otkupio dug, Slađan je pokušao utjerati dugovanje tražeći da mu žrtva sad vrati ne 23 tisuće kuna, nego više nego trostruko veći iznos - 10 tisuća eura, odnosno 75 tisuća kuna. Nakon toga je žrtvi učestalo s raznih brojeva mobitela slao prijeteće poruke i fotografije pištolja, noževa i pepper sprejeva koje će upotrijebiti ako on ne plati dug.

Kako pritisak nije prestajao, nekoliko dana prije uhićenja žrtva se obratila policiji, koja je cijeli susret detaljno u tajnosti isplanirala davši oštećenom označene novčanice. Na dogovorenu primopredaju Slađan je poveo svog prijatelja Mirzu S., koji je prije toga nazvao žrtvu, predstavio se kao "Mirza Kostolomac" i kazao mu da će mu slomiti male i velike kosti ako ne donese novac.

Došli su Slađanovim Mercedesom njemačkih registarskih oznaka koji su parkirali nedaleko od mjesta dogovora. Sastali su se sa žrtvom, koja je Slađanu dala kuvertu s nekoliko tisuća označenih novčanica u kunama. Slađan je započeo brojiti novac, a Mirza je pratio pogledom žrtvu, dok se u lokalu gledala utakmica. Taman kad je Slađan upitao 31-godišnjaka gdje je ostatak novca, u lokal su upali policijski specijalci.

Nakon što su privedeni i ispitani na Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu, dežurna je tužiteljica zatražila određivanje istražnog zatvora, i to za Slađana zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljanja djela, što je sudac istrage i prihvatio. Tamo je završio i Mirza, i to zbog opasnosti od bijega, javlja Slobodna Dalmacija, koja je i objavila snimku upada specijalne policije u ugostiteljski objekt u kojem je trebalo doći do predaje novca.