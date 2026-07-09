Policija ponovno apelira: Ne ostavljajte djecu u automobilima! Ovi su koraci ključni za prevenciju

Policija je u Pitomači proteklog tjedna provela preventivnu akciju "Ne ostavljajte djecu samu u vozilima", kojom se roditelje i skrbnike željelo upozoriti na opasnosti koje za djecu predstavljaju visoke ljetne temperature i boravak u zatvorenom automobilu.

Akcija je provedena zbog povećanog rizika od stradavanja djece tijekom ljetnih mjeseci, jer i kratkotrajno ostavljanje djeteta u zagrijanom vozilu može imati tragične posljedice.

Iz policije upozoravaju da ostavljanje djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu predstavlja grubo zanemarivanje i zlostavljanje te može sadržavati obilježja kaznenog djela povrede djetetovih prava, a posljedice mogu biti teško narušeno zdravlje ili smrt djeteta.

Građanima savjetuju da izbjegavaju rutinske i automatske radnje koje mogu dovesti do zaboravljanja djeteta u automobilu. Preporučuju promjenu svakodnevnih navika, svjesno obraćanje pozornosti pri ulasku i izlasku iz vozila te ostavljanje osobnih stvari na stražnjem sjedalu kako bi se prije izlaska provjerilo nalazi li se ondje dijete.

U slučaju pregrijavanja organizma ili toplinskog udara kod djeteta potrebno ga je odmah premjestiti u hlad, pozvati hitnu medicinsku pomoć, rashladiti tijelo mlakom vodom ili mokrim ručnikom, dati mu dovoljno tekućine ako je pri svijesti te pratiti disanje i puls do dolaska liječnika. Ako je dijete bez svijesti, treba ga položiti na bok i nadzirati vitalne funkcije.

Prema istraživanju američke Nacionalne uprave za sigurnost prometa na cestama, temperatura u zatvorenom automobilu može porasti za gotovo 11 Celzijevih stupnjeva u samo deset minuta, dok se oko 80 posto ukupnog zagrijavanja dogodi tijekom prvih pola sata. Čak i kada je vani oko 18 stupnjeva, unutrašnjost vozila može prijeći 43 stupnja. Djeca se zagrijavaju tri do pet puta brže od odraslih.

Preventivna akcija organizirana je u suradnji s Dječjim vrtićem "Potočnica" u Pitomači. Policijski službenici tijekom dovoženja djece u vrtić roditelje su informirali o opasnostima ostavljanja djece bez nadzora u zatvorenim vozilima, a obišli su i parkirališta većih trgovačkih centara gdje su građanima dijelili promotivne materijale.