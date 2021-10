Policija ovaj produženi vikend pojačano kontrolira promet na području svih policijskih uprava. Vikend nije dobro započeo. Nešto iza ponoći nedaleko od Našica u teškoj prometnoj nesreći poginuo je 20-godišnji mladić, a trojica su teško ozlijeđena.

Četiri su tzv. najčešće ubojice u prometu - alkohol, brzina, pojas i mobitel, a ovog vikenda sve će se to kontrolirati kako na području Zagreba tako i cijele Hrvatske.

Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo o tome na što će policija posebno obraćati pozornost tijekom ovih dana razgovarao je s gostom, Tihomirom Drobecom iz Odjela sigurnosti cestovnog prometa PU zagrebačke.

Jedan je mladić već kažnjen na području Zagreba sa 60 tisuća kuna. Na pitanje novinara jesu li takve kazne jedini pravi put za osvijestiti vozače, Drobec je odgovorio: "Generalno govoreći, to je jedan od načina - rigoroznije kazne i mjere za takve vozače".

"No to nije jedini način. S mladim ljudima treba raditi i treba ih educirati od najranije dobi. Što više preventivne aktivnosti, od dječjih vrtića, sudjelovati u autoškolama, to sve policija već radi i nastavit ćemo s tim", dodao je Drobec.

Prelazimo na zimsko računanje vremena

U noći na nedjelju se prelazi na zimsko računanje vremena.

"Od 1. studenoga ove godine do 31. ožujka iduće godine na motornim vozilima u prometu moraju biti upaljena kratka svjetla. Pritom vozači ne smiju zaboraviti upaliti svjetla noću i u slučaju smanjene vidljivosti, a motocikli i mopedi tijekom cijele godine moraju imati upaljena svjetla", rekao je Drobec i dodao da biciklisti svjetla moraju paliti i danju ako je vidljivost smanjena.

"Propisana novčana kazna je 300 kuna", rekao je i dodao da ponekad "progledaju kroz prste" te da vozačima, ako su stečeni uvjeti za to, mogu vozačima dati pisano ili usmeno upozorenje.

Drobec navodi da zagrebačka policija očekuje veći promet uoči blagdana Svih Svetih te da su se za to pripremili na ključnim lokacijama i prilazima grobljima kako bi omogućili brži i nesmetani protok prometa i spriječili gužve i prometne nesreće. Od 15. studenoga obvezna je zimska oprema na automobilima.

