Maturant mučio i ubio mačku pred drugom djecom: Policija ga kazneno prijavila, prijeti mu izbacivanje iz škole

Policijska uprava splitsko-dalmatinska je nakon kriminalističkog istraživanja podnijela kaznenu prijavu protiv 19-godišnjeg učenika Ekonomske škole u Imotskom koji je na ulazu u školu, pred drugom djecom, mučio i ubio mačku.

"Školi i učenicima zamjeramo to što nas nisu obavijestili o mačiću jer bismo ga tako preuzeli i izbjegli ovu situaciju, a nejasno je i to zašto nisu odmah obavijestili policiju jer su to morali učiniti s obzirom na to da je riječ o kaznenom djelu. Mnogi mladi imaju razne poteškoće u ponašanju, a neki su jednostavno, kako bi se kod nas reklo – naopaki. Ne treba zbog toga nikoga prozivati, a još manje proklinjati ili slično", napisali su iz Udruge za zaštitu životinja sv. Franjo Asiški u objavi u kojoj su u četvrtak upozorili na ovaj incident.

Mladić koji je mučio mačku izbačen je iz škole. I prije ovog slučaja imao je opomenu pred isključene, za Slobodnu Dalmaciju objasnio je ravnatelj škole Željko Đuzel.

"Odlukom Vijeća je od pod suspenzijom koja traje osam dana. Tom prilikom ćemo razgovarati s roditeljima koji su nam dali suglasnost za izbacivanje. On mora doći u ponedjeljak kako bismo potvrdili mjeru i više neće biti učenik škole. Policiji smo podnijeli kaznenu prijavu kao i Zavodu za socijalnu skrb u skladu s Pravilnikom. I da ne potpiše suglasnost, on se isključuje iz škole", objasnio je ravnatelj.