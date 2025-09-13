Snimao se, pa sve objavio: Prijetio Milanoviću, Plenkoviću, von der Layen...

Primorsko-goranska policija kazneno je prijavila 46-godišnjaka zbog sumnje da je u nekoliko navrata objavio video uratke u kojima je prijetio državnim i europskim dužnosnicima, a sud mu je po pisanju medija odredio mjere opreza.

Osumnjičeni je u nekoliko navrata između travnja i rujna ove godine objavio video uratke u kojima je uputio ozbiljne prijetnje državnim i europskim dužnosnicima, utvrdila je policija kriminalističkim istraživanjem.

Sumnje su potvrdile pretrage u kojima su pronađeni predmeti koji se dovode u vezu s počinjenjem kaznenog djela.

Kriminalističko istraživanje proveli su policijski službenici Službe općeg kriminaliteta primorsko goranske policije.

Osumnjičeni je po pisanju medija na platformi objavio videosnimke u kojima je prijetio hrvatskom predsjedniku Zoranu Milanoviću, premijeru Andreju Plenkoviću, predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen i drugim dužnosnicima.

Na riječki Županijski sud priveden je u petak popodne, a sudac istrage mu je odredio mjere opreza. Tužiteljstvo je tražilo da mu se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja nedjela, a sudac je ocijenio da se ta opasnost može otkloniti i mjerama opreza.