U složenom kriminalističkom istraživanju sudjelovao je 41 policijski službenik iz četiri policijske uprave, a utvrđen je način na koji su se sudac Trgovačkog suda i još 12 osoba, među kojima i dvoje stečajnih upravitelja, okoristili basnoslovnim iznosima.

Policija je objavila detalje kriminalističkog istraživanja nad 13 osoba zbog sumnje da su u stečajnim postupcima počinili kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganja u počinjenju kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju te pranja novca.

Utvrđeno je da je 12 osumnjičenih osoba od svibnja 2009. godine do veljače 2021. godine na području Zagreba i Siska činilo niz protupravnih radnji u cilju stjecanja kontinuirane nepripadne imovinske koristi na teret stečajnih dužnika.



"Osumnjičene su osobe kao službene i odgovorne osobe trgovačkih sudova odnosno kao predsjednik, stečajni sudac, stečajni upravitelji, upravitelji pisarnice te osobe koje su preuzele funkcije odgovornih osoba trgovačkih društava s ograničenom odgovornošću. Tako su koristili svoja službena ovlaštenja te odobravali isplate novčanih sredstava stečajnih dužnika, doznačavali ih na račune javnobilježničkih depozita radi daljnje razdiobe u zajedničku protupravnu korist, izrađivali zaključke i naloge za prijenos novčanih sredstva s računa sudskog ili javnobilježničkih depozita na privatne bankovne račune osumnjičenika i njima povezanih fizičkih i pravnih osoba. Na opisani način su osumnjičene osobe ostvarile protupravnu imovinsku korist u zajedničkom iznosu većem od 20 milijuna kuna, dok su time oštećena 23 stečajna dužnika, odnosno 17 društava s ograničenom odgovornošću te šest dioničkih društava", stoji u pojašnjenju.

Utvrđeno je i kako su od srpnja 2017. do sredine lipnja 2019. u Zagrebu, 54-godišnjak, kao stečajni sudac i 44-godišnjakinja, kao stečajni upravitelj u stečajnom postupku nad društvom s ograničenom odgovornošću kao dužnikom, usmjerili glavninu novčanih priljeva s računa dužnika u korist osobnog računa i s njima povezanih fizičkih i pravnih osoba. Također su od travnja 2014. do početka siječnja 2020. godine u Zagrebu i Sisku prvookrivljeni 54- godišnjak kao stečajni sudac, 69-godišnjak kao stečajni upravitelj dužnika 67-godišnjakinja kao odgovorna osoba trgovačkog društava s ograničenom odgovornošću sa ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi postupali na protupravan način u postupku prodaje nekretnine stečajnog dužnika te kršeći odredbe Ovršnog zakona, stečajnog postupka, javne dražbe te svih pratećih procedura. Time su oštetili dva društva s ograničenom odgovornošću u stečaju za više od 200.000,00 kuna, a koja se šteta prevalila na druga dva stečajna dužnika, odnosno dioničko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću, dok se 54-godišnjak okoristio za isti iznos.



Utvrđena je i sumnja da su od početka lipnja 2009. do početka veljače 2021. u Zagrebu i Sisku, znajući za nezakonito porijeklo novčanih sredstava te kako bi im zametnuli trag, preuzeli tri društva s ograničenom odgovornošću i koristili četvrto društvo kako bi prikazivali zakonitost kasnijih primitaka isplata i prijenosa imovine iz tih društava.



Temeljem naloga Županijskog suda u Zagrebu, 17. veljače provedene su pretrage osoba, ureda, domova i drugih prostora, vikenda kuća i pripadajućih objekata te vozila.



Protiv ukupno 13 osumnjičenih osoba USKOK-u su podnijete odgovarajuće kaznene prijave, dok su osumnjičene osobe dovedene pritvorskom nadzorniku.