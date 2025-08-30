Stigao je odgovor na policijski dopis u kojem piše da "Pulom vlada svirepa zločinačka skupina"

Nakon medijskih napisa u kojima se spominje kako je iz Policijske uprave istarske procurio interni dopis o tome kako "Pulom vlada svirepa zločinačka skupina", policija je reagirala priopćenjem.

Naime, portal Istra24 došao je u posjed internog policijskog dokumenta u kojem jedan od čelnika pulske policijske postaje opisuje situaciju vezanu za skupinu kojoj pripada nedavno uhićeni trener i zaštitar Denis Vojniković koji je sudjelovao u premlaćivanju mladog Slovenca u srpnju ove godine.



Dopis je napisan u kolovozu prošle godine nakon neuspjele racije u jednom od najpopularnijih pulskih barova. Policijski dužnosnik u dopisu ističe da se već godinama zna da spomenuta skupina u kojoj je i jedan bivši policijski djelatnik "reketari pulske kafiće". U tim se kafićima i barovima potom zapošljavaju redari bez licence koji "na dnevnoj bazi" premlaćuju ljude.

Visoko rangirani policajac tvrdi da su on i njegovi pomoćnici u više navrata "aludirali na navedeni problem koji nadilazi mogućnosti pulske policijske postaje".

"Takva vrsta nasilja se nikad u Puli nije dozvoljavala, a niti smo ikad imali tako svirepu skupinu", piše autor dopisa i upozorava da je za spomenutu skupinu specifično da se svjedoci njihove svireposti uslijed pritiska povlače, da se uklanjaju dokazi s video kamera i sve to tako godinama.

Navodi se i slučaj policijskog ispitivanja srpskog državljanina kojeg se teretilo za kazneno djelo sprječavanja dokazivanja. U toj istrazi došlo se do materijalnih dokaza da opasna skupina "prijeti oštećenima njihovim životima ako išta prijave policiji".

Kako stoji u dopisu, ta skupina širi famu da je jača od policije i tužiteljstva i da ima svoje ljude u svim institucijama.

"Stvarnost pokazuje da su u pravu jer 'nekim čudom' uvijek se isposluje da nakon privođenja brzo izađu vani. Skupina je nadrasla mogućnosti pulske policijske postaje jer ih se nije na vrijeme zaustavilo", tvrdi policajac.

U dopisu su navodno i imena poznatih pulskih odvjetnika koji su uvijek na raspolaganju spomenutoj skupini. Osim toga, tijekom jedne od istraga pokazalo se da je 70 posto pripadnika Vojnikovićeve skupine s područja Srbije.

Odgovor istarske policije

Istarska policija odgovorila je napise. Tvrde da se ne radi o izvješću policije, nego o uobičajenoj internoj e-mail komunikaciji. U konkretnom slučaju riječ je o poruci rukovoditelja policijske postaje u kojoj je izrazio nezadovoljstvo jer jedna akcija u ugostiteljskom objektu nije donijela očekivane rezultate.

"Akciju nije organizirala i provela samostalno policijska postaja, već je riječ o aktivnosti koju je organizirala Policijska uprava istarska, a u provođenje koje je bilo uključeno više ustrojstvenih jedinica", poručuju iz policije.

Dodaju i da informacije koje su prenesene u medijima ne odražavaju stvarno stanje sigurnosti u Puli.

Policija naglašava da je sigurnosna situacija na području Pule stabilna, što pokazuju i službeni podaci – u prvih šest mjeseci ove godine evidentirano je 29 posto manje kaznenih djela i 35 posto manje prekršaja protiv javnog reda i mira.

Također, nisu zabilježena teža kaznena djela koja bi narušila sigurnost građana ili izazvala uznemirenost javnosti. Istodobno se, kažu, bilježi porast preventivnih aktivnosti policije.

"Policija po saznanju da je počinjeno kazneno djelo ili neko drugo protupravno ponašanje poduzima potrebne mjere i radnje, na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Niti jedna policijska postaja nije ostavljena da se sama bori protiv određenog oblika kriminaliteta, pogotovo ako se radi o složenijem kriminalitetu", stoji u priopćenju.

Na kraju iz PU istarske naglašavaju kako Pula i Istra nisu postale meka za bilo kakve kriminalne klanove. Te informacije ne odgovaraju stvarnom sigurnosnom stanju na području PU istarske.