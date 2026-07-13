"Liječnici" od starice ukrali više od 30.00 eura: Policija ih uhvatila za nekoliko sati

Policijski službenici PU splitsko-dalmatinske uhitili su dvoje državljana Sjeverne Makedonije koji su prevarom od 80-godišnjakinje ukrali više od 30 tisuća eura. Predstavili su se kao liječnici.

U subotu je 80-godišnjakinja u Splitu prijavila da je tog dana nepoznatom muškarcu koji je došao u njen dom, predala više od 30 tisuća eura. Prije toga su je nazvali na telefon i tražili novac za operaciju, tvrdeći da joj je kćer slomila nogu. Muškarac s kojim je telefonski razgovarala rekao joj je da preda novac osobi koju će doći kod nje kući, ali da mu ni u kom slučaju ne govori što mu predaje i da mu ne spominje njihov razgovor.

Nakon što je od 80-godišnjakinje uzeo novac, sljedeći upute koje je dobio, napustio je područje Splita i Županije. Zahvaljujući suradnji policijskih uprava, uhićen je na području Zadra i doveden u Split. S muškarcem (41) je bila i 49-godišnjakinja, oboje državljani Sjeverne Makedonije.

Pronađen je i otuđeni novac, 32.540 eura, koji je vraćen 80-godišnjakinji. Policija je obavila i pretres stana kojeg su osumnjičenici koristili. Dvojac je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.

"Pronalaskom i uhićenjem 41-godišnjaka i 49-godišnjakinje, ukoliko im sud odredi istražni zatvor, bit će spriječena mogućnost da nastave činiti ova kaznena djela, ali još jedno upozoravamo građane na oprez te da u slučaju zaprimanja ovakvih poziva zastanu i promisle. Također, upućujemo građane da o ovome informiraju starije članove svoje obitelji kako bi tako spriječili mogućnost da budu prevareni", poručili su iz PU splitsko-dalmatinske.



Napomenuli su da su počinitelji ovih kaznenih djela "uporni, zovu više puta i njihove mete su starije osobe kojima žele lažno prikazati da su im djeca u opasnosti i da će svoju djecu dovesti u ugrozu ako 'liječniku' ne daju novac".