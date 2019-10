Policija će diljem Hrvatske ovog vikenda pojačano nadzirati vozače u prometu.

Ovog će vikenda, od 4. do 6. listopada, policija pojačano kontrolirati vozače na hrvatskim cestama. Dio je to policijske akcije nadzora prometa kako bi se spriječilo činjenje prometnih prekršaja koji dovode do prometnih nesreće i stradavanja na cestama.

Posebnu će pozornost policija obratiti na takozvane ''četiri glavne ubojice u prometu''. Riječ je o vožnji pod utjecajem alkohola, prekoračenju dopuštene brzine, nekorištenju sigurnosnog pojasa te uporabi mobitela u vožnji. No policija će kontrolirati i druge prekršaje koji utječu na nastanak ili posljedice prometnih nesreća.

Pazit će se da vozači ne upravljanju vozilima prije stjecanja prava ili za vrijeme zabrane, da poštuju prednosti prolaska. Nadzirat će se i mladi vozači, recidivisti te vozači bicikala, mopeda i motocikala.