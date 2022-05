Prije dvije godine javnost se zgrozila oslobađajućom presudom policajcu optuženom za spolno uznemiravanje kolegice kojoj je bio šef. Zbog te presude ona je tužila državu i tražila 50 tisuća kuna odštete. Nepravomoćno je odbijena. Više o ovom slučaju donosi reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

Policajku je spolno uznemiravao nadređeni kolega i to tijekom zajedničke patrole na granici. Oslobođen je, pa je tužila državu i zatražila 50 tisuća kuna odštete. No, dobila je još jedan pravni šamar.

"Gospođa je odbijena sa svojim tužbenim zahtjevom", rekla je za Dnevnik Nove TV odvjetnica policajke Sanja Bezbradica Jelavić.

Preostaje joj žalba. "Konkretan slučaj ne mogu komentirati s obzirom da se radi o nepravomoćnoj sudskoj presudi, tako da pravni postupak ide svojim tijekom. U ovome trenutku ne bi bilo primjereno javno komentirati nepravomoćne sudske presude", istaknula je Bebradica Jelavić.

Cijelu noć na poslu trpjela je uznemiravanje, prijavila kolegu i pokrenula sudski postupak. Sud u Vukovaru ga je oslobodio, i to zato što se uznemiravanje dogodilo samo jednom.

"Sam zakon rabi glagol uznemirava, ne kaže "tko uznemiri" nego "tko uznemirava". I to je dovelo do toga da se u našoj sudskoj praksi pojavilo tumačenje da uznemiravanje mora biti opetovano da bi se radilo o kaznenom djelu i kako smo vidjeli u ovom slučaju jedno takvo restriktivno tumačenje je dovelo do oslobađajuće presude", rekla je za Dnevnik Nove TV Maja Munivrana s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Pojasnila je i zašto misli da je presuda pogrešna.

"Ovdje se radilo o radnji koja je trajala, prema navodima oštećene, koji čini mi se nisu bili sporni u ovom predmetu, 6 sati. Tijekom tih šest sati ona je bila izložena i verbalnom i neverbalnom i fizičkom uznemiravanju. Radnje spolne naravi koje su od nje bile neželjene", rekla je Munivrana.

Naša sudska praksa za spolno uznemiravanje je nejednaka, upozorila je.

Policajka je nakon nepravomoćne oslobađajuće presude odustala od žalbe i zbog straha od sudskih troškova koje je sama morala snositi.

"Neispravno primjenjujemo nacionalne propise, uopće ne implementiramo europsku Konvenciju, ne implementiramo Istanbulsku konvenciju, ne implementiramo minimalne standarde koji su nam zadani, ne implementiramo europsko pravo", pojasnila je policajkina odvjetnica Bezbradica Jelavić.

Na spornu presudu ranije se osvrnuo bivši ustavni sudac Goran Selanec. Pitao se zašto sud nije valjano obrazložio svoju odluku. Ranije se oglasio i Vrhovni sud.

"Vrhovni sud RH smatra da sudske pogreške potkopavaju vladavinu prava i ugled suda. Pogreške ispravljamo u žalbenom postupku..."

Policajac je u konačnici sankcioniran disciplinski, uvjetnom kaznom prestanka službe, nakon čega je otišao u mirovinu.

Policajki je tužba odbijena uz stav da država ni u čemu nije pogriješila, a ona je prozvala i sud i državno odvjetništvo. Pravnu zadovoljštinu zasad nije dobila.

"Mogu kazati da generalno takvih slučajeva ima, one pogađaju žene u nesrazmjernom broju, kao društvo ne pokazujemo nultu stopu tolerancije prema nasilju koje trpe žene", rekla je Bezbradica Jelavić te je dodala kako postoji jaz jer žene ne dobivaju efikasnu zaštitu u velikom broju slučajeva.

A tamna brojka spolnog nasilja je visoka. Na jedan prijavljeni slučaj spominje se čak 15 neprijavljenih slučajeva.

