Trebala je to biti rutinska ophodnja. No, troje policajaca tog su dana - porodili trudnicu. Više detalja donosi reporter Dnevnika Nove TV Vanja Margetić.

Nesvakidašnje nedjeljno jutro za troje zagrebačkih policajaca. Umjesto pisanja kazni i alkotestiranja - porođaj djeteta.

Uočili su, kažu, čovjeka koji zove u pomoć. Doznali su da se njegova susjeda porađa.

"Kad sam ja nju polegao, samo sam razmišljao da ona dobro diše i kad krene trud, da stisne i to je to", prisjeća se Sandi Kraljić iz VIII. policijske postaje Zagreb. "Trebalo je njoj dva truda i dijete je bilo u mojim rukama".

Dramatično jutro: Policajci porodili ženu i spasili bebu. "Nije bilo vremena za čekanje"

Kao u dobro uigranom liječničkom timu, policajcu je priskočila i njegova kolegica Lucija, koja kaže kako je beba već "počela izlaziti. Nije bilo više izbora. Sad smo tu, sad to moramo napraviti i to je to", priča Lucija Kolega i dodaje da je bila uz kolegu. "Pomogla sam sve što je trebalo. Stavila kolegi rukavice, ženi dodala vodu, pomogla i eto, beba se rodila. Hvala Bogu, živa i zdrava".

Nekoliko ulica dalje, u patroli se našla još jedna policajka. Putem radio veze čuli su poziv kolega u pomoć.

"Porod je bio pri kraju. Kolega je umatao dijete u plahtu, mazio ga po licu, brinuo se da sve prođe u najboljem redu dok ne dođe Hitna i preuzme. Ipak su oni osposobljeni za to", sjeća se tog trenutka Sonja Jovanović Jurić.

Policajci ističu da je straha bilo, no s prvim bebinim plačem sve je nestalo.

"Najljepši osjećaj. Inače sam otac troje djece, ali ovaj osjećaj mi je deset puta emotivniji i jači. Bio sam tri puta na porođaju žene, tako da ću ga pamtit cijeli život, sigurno", kaže Sandi, a slično razmišlja i njegova kolegica, koja kaže kako je svega postala svjesna tek kad je došla kući. "I tek onda su emocije proradile. Veselje, sreća što je živo i zdravo, što je sve prošlo u redu", kaže Lucija.

Beba i majka dobro se oporavljaju u bolnici. Novosti o bebi javlja ponosni otac, koji je u kontaktu s ovim policajcima herojima. "Dobri smo si, najbolji trenutno", uz osmijeh govori Sandi. "Ima svu moju pomoć, i novčanu i psihičku, imam troje djece, imam doma stvari, tako da će dobiti sve što treba".

Sonja nadodaje da čekaju da gospođa izađe iz bolnice, da ju mogu posjetiti. Nije isključeno ni kumstvo s policajcima koji su mladoj obitelji pomogli donijeti bebu na svijet.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.







