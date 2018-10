Hrvatski policajci masovno kreću u nove tužbe. Kako doznajemo, razlog za tužbu su neisplaćeni odrađeni prekovremeni rad te neplaćene dnevnice policajaca koji su upućeni na rad u inozemstvo.

Iz Sindikata policije Hrvatske i Sindikata policijskih službenika doznajemo kako se sve više policajaca odlučuje sudskom tužbom naplatiti do sada obavljeni i neplaćeni prekovremeni rad i neplaćene dnevnice za rad obavljen u inozemstvo.

Iznosi koji će biti isplaćeni nakon donošenja pravomoćnih sudskih presuda mogli bi biti milijunski, a platit će ih porezni obveznici. Sindikati ne skrivaju da je sve više policajaca zainteresirano za pokretanje tužbi kako bi naplatili odrađen rad.

Utužen iznos varira od policajca do policajca

Konkretne novčane iznose, navodi u odgovoru Sindikat policajaca Hrvatske, nemaju. Iznos koji policajci utužuju varira od slučaja do slučaja. Navode kako se iznos okvirno može pomnožiti s brojem odrađenih smjena unazad pet godina s terenskim radom od 150 kuna po smjeni.

U do sada donijetim presudama policajci su dobivali iznose od 15 do 25 tisuća kuna za jednu godinu, a dio njih utužuje razdoblje i do pet godina. Kad se tome dodaju zatezne kamate i sudski troškovi, iznosi koji policajci utužuju postaju vrlo visoki.

"Za Postaju granične policije Zagreb (bivšu) zbog rada u Sloveniji smo pokrenuli desetak tužbi, od kojih je oko pet pravomoćnih i isplaćenih, a pet u tužbenom dijelu (ne znamo koliko je broj službenika podnio tužbe sami putem odvjetnika). Nakon toga javilo nam se 20 službenika za isti takav rad u Sloveniji iz PP Samobor i PP Zaprešić, dok iz Bregane su već sami policijski službenici podnijeli tužbe. Najnovije se javila jedna službenica iz Pasjak Rupe poradi tužbe", odgovoreno je za DNEVNIK.hr iz Sindikata policije Hrvatske.

"U pravomoćnim presudama iznosi su se kretali od 15.000 do 25.000 kuna s kamatama, ali tu se radi o utuženom periodu za cca jednu godinu, jer su u PGP Zagreb nakon naših podnesenih tužbi službenike vraćali iz Slovenije kako bi im umanjili vrijeme provedeno ispod 8 sati. Prema zakonu, prije tužbe se obavezno podnosi zahtjev za mirno rješenje spora, što smo i učinili u svim slučajevima, ali nagodba nije ponuđena ili je odbijena što je loše jer bi se time izbjegli visoki sudski troškovi i značajan dio zateznih kamata", dodaju iz Sindikata policije Hrvatske.

Iznosi za utuženje se svakodnevno povećavaju

I iz Sindikata policijskih službenika doznajemo da zainteresiranih za utuženje neplaćenog prekovremenog rada i inozemnih dnevnica - ima.

Tužbe za prekovremene sate podnose policajci Uprave za posebne poslove (UPPS) koji su dužni dolaziti pola sata ranije na otpremu službe i tako rade godinama. "Trenutno je u postupku 50 tužbi odnosno zahtjeva za mirno rješenje spora", doznajemo iz Sindikata policijskih službenika.

Broj zainteresiranih za utuženje prekovremenog rada raste, doznajemo u sindikatu, a mnogi policajci imaju pravo na plaćeni prekovremeni rad za posljednjih pet godina. Uz to, napominju, tu su zatezne kamate i troškovi sudskog postupka, a sve to namirit će se iz džepova poreznih obveznika.

"Vezano za tužbe za dnevnice policijskih službenika koji su upućeni na rad u inozemstvo u konkretnim slučajevima radi o policijskim službenicima granične policije koji službu obnašali u drugoj državi (Slovenija, Mađarska i dr.), a kojima nisu isplaćivane inozemne dnevnice.

Trenutno smo u postupku prikupljanja zainteresiranih policijskih službenika i nakon toga krećemo isto tako putem odvjetnika u podnošenje zahtjeva za mirno rješenje spora koji se upućuje državnom odvjetništvu stoga ne možemo dati točnu informaciju o kojim će se iznosima raditi, ali je činjenica da državno odvjetništvo i u ovim konkretnim slučajevima pristaje na nagodbu jer se radi o izglednim slučajevima kako ne bi državi prouzročili još veću štetu (trošak sudskog postupka i dodatne zatezne kamate)", navode u Sindikatu policijskih službenika za DNEVNIK.hr.

"Ono što je najžalosnije je činjenica da će u konačnici sve ovo platiti porezni obveznici tj. građani i da nitko za te propuste neće odgovarati iako bi trebao zbog nesavjesnog rada", zaključuje se u odgovoru Sindikata policijskih službenika.