Hrvatski policajci svakodnevno hvataju migrante koji ilegalno prelaze iz BiH duboko na teritoriju Hrvatske. No umjesto da ih prevezu u prihvatni centar i omoguće im traženje azila, odvoze ih na granicu i protjeruju natrag u BiH. Nevladina udruga poručuje - to je ozbiljno kršenje zakona!

Migranti iz BiH svakodnevno ilegalno prelaze u Hrvatsku. Naš izvor iz policije tvrdi da ih, nakon što ih uhvate, "trpaju u kombije i vraćaju natrag, na zelenu granicu s BiH". Tamo ih puštaju da se sami vrate u tu državu. Iz Centra za mirovne studije poručuju - to što rade u MUP-u ozbiljno je kršenje hrvatskih i međunarodnih zakona!

Oduzimaju im noževe, mobitele...

Kako doznajemo od izvora iz policije (podaci poznati redakciji) - granični i ostali policajci sve što rade - rade po zapovijedi nadređenih. Naš izvor detaljno opisuje što čine s uhvaćenim migrantima. "Kad ih uhvatimo, oduzimamo im noževe, koje gotovo svi imaju, mobitele i takve stvari. To stavljamo u vreće, koje dobivaju natrag kad ih puštamo u šumu prema Bosni i Hercegovini. Sve im vraćamo – novac, mobitele i ostalo, osim noževa. Noževe i predmete koji služe ozljeđivanju – bacamo", opisuje naš izvor.

Migrante koje uhvate, kaže, pregledavaju prije ulaska u maricu. "Zaustavimo ih, izvijestimo šefa smjene nadležne policijske postaje, polegnemo ih na pod i okružimo te čekamo dolazak marice. Zna biti vrlo nategnuto ako smo nas dvojica, a njih je grupa od dvadeset, no snalazimo se i u takvim situacijama. Kad stigne marica, tada ih pregledamo i smještamo u kombi i vozimo u postaju ili sakupljamo, ako ih je više - u nekoliko tura i odmah ih maricom vozimo prema BiH", priča nam naš izvor i dodaje da nakon toga pišu službenu zabilješku.

"To je bilješka za nas. Šef smjene kojem smo dojavili o migrantima piše nešto poput ‘zapisnika o odvraćanju’. Znači – službeno je to kao da smo ih na samoj graničnoj crti odvratili od ulaska u Republiku Hrvatsku, a mi smo ih ulovili 50 kilometara i više udaljene od granice. To što piše šef smjene službeni je podatak", opisuje izvor.

Cijelo vrijeme uhvaćenim migrantima dopuštena je minimalna međusobna komunikacija. "Smiju jesti i piti ako su mirni i ponašaju se normalno, a mobitele im oduzimamo", kaže izvor i dodaje da je u grupama migranata koje hvataju 90 posto muškaraca u dobi od 20 do 35 godina. "Hvatamo ih svaki dan, u svakoj smjeni. Većinom odmah stanu kad nas vide, a neki počnu bježati. Obično su to grupe od pet do 20 ljudi. Imaju prethodnice, vodiče i idu za njima. Vodiči ih upozoravaju ako nas spaze prije nego što mi vidimo njih", priča za DNEVNIK.hr. Ima ih i koji im pobjegnu. "Trčimo za njima, ako ih ulovimo – ulovimo, ako ne – pojačamo ophodnje na tom području i to je to", opisuje.

Pucaju u zrak

Za oružje tvrdi da ga policajci koriste prema potrebi. "Ponekad ga koristimo, ako je nas malo, a njih puno. To nije uporaba sredstva prisile. Prema Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, metak ispaljen u zrak nije sredstvo prisile, odnosno uz ispunjene određene uvjete nije uporaba vatrenog oružja. Većina migranata kad vidi oružje - stanu. Nasuprot tome, neki i kad čuju hice u zrak, ne staju", dodaje izvor.

Navodi da u tim trenucima reakcija policije ovisi o tome u kojem je omjeru broj policajaca i migranata, o kakvom se terenu radi, imaju li već ulovljenih migranata koje su zadržali do dolaska marice i je li dan ili noć. "Ako je potrebno, puca se u zrak. To se događa rijetko, ali puca se", objašnjava. Ako su u timu dva ili tri policajca, a migranata je 20, situacija zna biti vrlo ozbiljna i stresna, opisuje.

Događali su se i napadi na policajce

U nekoliko navrata migranti su napali policajce, navodi naš izvor. "Oni će prije skočiti sa stijene u šikaru nego napasti policajca. No događali su se napadi. Izvadili su oružje, noževe. Vidjeli su da je bilo malo policajaca pa su probali", priča nam sugovornik. Migranti u Hrvatsku ulaze u pravilu bez ikakvih osobnih dokumenata, dodaje. "Ako imaju nešto od papira – to većinom budu iskaznice međunarodne zaštite ili papiri od traženja azila. Sve dokumente bacaju kad dođu blizu Slovenije. U svakoj grupi nekolicina njih zna engleski jezik, no većinom šute i ne komuniciraju kad su uhvaćeni", objašnjava.

"Neki su dobro obučeni, svi imaju dobre mobitele. Tu i tamo nađemo nešto malo novca, često imaju bankovne kartice bez osobnih podataka na njima. Priča se da im netko uplaćuje novac, no nemamo o tome više podataka", kazao nam je izvor. "Imaju nekoliko mobitela i nekoliko SIM kartica. Znali smo naći ušivene džepove u odjeći s novcem, ali više ni to ne tražimo zbog bolesti koje neki od njih prenose i ne uzimamo im novac", dodaje. "Osim toga, iz BiH dolaze s vrećama za spavanje, u ruksacima imaju nešto hrane, higijenske potrepštine, deke…", opisuje.

Pokupe ih i vrate na granicu s BiH

Za pisanje medija o policijskoj brutalnosti, kaže da je to sve napuhano iz nekoliko primjera koji su se dogodili. "Udarci se događaju rijetko. Ako pokušaju pobjeći, odupiru se našem pregledu i oduzimanju oružja i ostalih predmeta koje im moramo oduzeti u tom trenutku ili krenu na nas da nas napadnu, tada reagiramo. To budu udarci palicom po nogama, po butu. Čim prestane razlog za našu takvu reakciju, čim se smire, prestajemo i mi s udarcima. No to su zaista rijetke situacije", navodi.

Sve se, tvrdi, svodi na to da migrante uhvate, pokupe i vrate na granicu s BiH. "Službeno se to piše ‘odvraćanje’. Znači, kao da smo ih spriječili odmah prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku na samoj graničnoj crti", objašnjava naš izvor. Za pisanje medija o provalama u vikendice, krađama i razbijanju - tvrdi da su istinite.

Kaže da su ilegalni ulasci migranata prioritet i da se njima bave svi policajci. "Granični policajci, postaje i mobilne jedinice, interventna i specijalna policija, po gradovima temeljni policajci, na autocestama presretači – svi oni rade na sprječavanju migranata da prođu kroz Hrvatsku", dodaje. U timovima policajaca koji rade zajedno na poslovima sprječavanja migranata u ilegalnom boravku na području Hrvatske su, kako navodi, dvojica graničnih policajaca. Ponekad, ovisno o situaciji budu trojica. "Oni imaju ispomoć Specijalne jedinice policije ili Interventne jedinice policije", opisuje.

Rade po 12 sati, na terenu

Kaže da u policijskom vozilu s kojim su na terenu uvijek imaju kvalitetnu i pouzdanu opremu. Policajci rade u smjenama od po 12 sati, a kako tvrdi, često zbog potrebe posla i pretraživanja terena ostaju i duže. Dodaje da im nije teško biti 12 sati u pokretu i prolaziti kilometre šumskim putovima, gdje vozila nemaju pristup. No u svemu tome ipak postoji jedan veliki problem.

"Hrana koju dobijemo i jedemo. Smanjili su nam lunch pakete, u šumi nema trgovine, daleko smo od bilo kakve civilizacije, a nemamo vremena ni za pauzu niti nam je to kompenzirano. Dobijemo suhi lunch paket u kojemu je trećina ili četvrtina kruha, 10 dag čajne kobasice u paketu koji satima prije toga stoji na toplom u vozilu, jedan sok ili dvije bočice vode od pola litre i neka voćka ili čokolada", nabraja. Zatrebaju li još vode, a nisu si ponijeli dovoljnu količinu od kuće, imaju problem. Isto je, kaže, i s hranom. "Nema napuštanja pozicije, sve nosimo sa sobom. Tko zaboravi – dijelimo ono što imamo", objašnjavaju.

O svim navodima policajaca upit smo poslali Ministarstvu unutarnjih poslova, njihov odgovor objavit ćemo čim ga dobijemo.

Centar za mirovne studije: "Policija krši zakone!"

Opisano postupanje policije prema migrantima koji su ilegalno ušli na područje Republike Hrvatske neslužbeno nam je potvrdilo nekoliko izvora iz policije. Također, od istih izvora doznajemo da je takav postupak hvatanja migranata i vraćanja na 'zelenu granicu' s BiH postao česta praksa. Time se izbjegava postupak prema kojem se oni smještaju u, primjerice, Prihvatnom centru za strance Ježevo, gdje dobivaju mogućnost traženja azila u Hrvatskoj.

U Centru za mirovne studije upozoravaju da je takva praksa kršenje zakona, kako hrvatskih tako i međunarodnih. "Hrvatska pokušava dokazati kako je spremna za ulazak Schengen, o čemu se glasa 22. listopada, ali nije", poručuju. "Upravo Schengen taj postupak 'odvraćanja' migranata opisuje kao boravak hrvatske policije na samoj graničnoj crti s BiH gdje njihova prisutnost odvraća migrante od pokušaja ilegalnog ulaska u Hrvatsku. No jednom kad su ti ljudi na teritoriju Hrvatske, imaju pravo zatražiti međunarodnu zaštitu, a ovako im se to ne dopušta", objašnjavaju nam u CMS-u i navode da o tome imaju brojna svjedočanstva migranata koji se nalaze na području BiH.

Osim toga, zakoni se krše i prilikom povratka migranata na granicu, upozoravaju iz CMS-a. "Policajci bi migrante koje protjeruju, ako za protjerivanje postoje zakonski razlozi, trebali predali vlastima države u koju ih protjeruju. Protuzakonito je vraćanje migranata na 'zelenu crtu' granice s BiH, bez nadzora i kontrole", ističu u CMS-u.