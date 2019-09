U petak je pokrenuto odašiljanje televizijskih programa u HD rezoluciji s odašiljača Sljeme čime je započet prijelaz odašiljanja s DVB-T na novi DVB-T2 sustav.

Odašiljanje postojećeg DVB-T i novog DVB-T2 sustava predviđa se do polovice slijedeće godine kada će se ugasiti stari DVB-T sustava, a građanima do tada imaju dovoljno vremena za prilagodbu na novi sustav prijma TV signala.

Naime, građani će trebati, ako već nemaju, do 1. srpnja 2020. godine nabaviti prijamnik koji može primati DVB-T2/HEVC signal. ''Građani mogu kupiti novi prijamnik (tzv. Set Top Box) i spojiti na postojeći TV prijamnik ili kupiti novi televizor s ugrađenim DVB-T2 biračem kanala i HEVC video dekoderom. Takvi prijamnici već su nekoliko godina u prodaji i sve češće su zastupljeni'', poručuju iz Odašiljača i veza.

Uz bolju sliku u HD rezoluciji, zahvaljujući novom sustavu signal će biti jači i njime će se kvalitetnije pokriti više stanovništva. Izjednačit će se i kvaliteta pokrivanja trećeg i četvrtog HRT-ovog programa, kao i RTL2 te Dome TV.

''Početak odašiljanja s objekata Sveta Nedjelja i Zagreb – Prisavlje 3 planiran je do kraja listopada, a s ostalih objekata najkasnije do 15. studenog 2019. godine. Nakon puštanja u rad svih objekta za mrežu multipleksa M2 do sredine studenog 2019. godine, HD signal trebao bi biti dostupan 97 % stanovništva RH'', kažu iz OIV-a. Dodaju da će do sredine iduće godine više od 99 % stanovništva biti pokriveno novim signalom.

''Građanima savjetujemo da kod kupovine novih prijamnika, televizora ili set-top-box-a, obavezno obrate pažnju da ima mogućnost prijma DVB-T2 signala s h.265/HEVC standardom kodiranja. Takvi su već sad dostupni u trgovinama, no još uvijek se nađe i onih koji to nisu i koji su češće na akcijama. Trgovce treba uputiti budući da su oni ti koji najčešće pomažu građanima odabrati pravi uređaj'', poručili su iz Odišiljača i veza.