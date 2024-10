U Zagrebu se pojavila virusna zarazna bolest mačaka, poznata i kao mačja kuga. Veterinari ističu da se svake godine najveći broj slučajeva javlja sezonski, u ovo vrijeme. Bolest je vrlo teška i često završava uginućem životinje, zato je važno na vrijeme otići veterinaru, izvijestila je reporterka Dnevnik Nove TV Karla Trstenjak.

"Postoji cjepivo koje je izrazito učinkovito. To je živo cjepivo. Pravilno cijepljenje je četiri doze kad su mlade, za godinu dana i onda svakih tri do pet godina. Najčešće je bez početnih specifičnih simptoma, ali i kad se jave, to bude povraćanje i proljev", objasnio je Vladimir Stevanović s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

"Potrebna je ozbiljna bolnička njega ovakve životinje. Morate znati da na vama, na odjeći i kosi virus može preživjeti šest mjeseci. Treba izbjegavati kontakt s drugim mačkama i psima za svaki slučaj, oprati sve što možete oprati. To je izrazito, izrazito otporan virus, zato ga i imamo toliko slučajeva", dodao je.

